Estados Unidos está molesto con AMLO porque no se somete: Alfredo Jalife

"¿Cómo le va a gustar (a USA) la gira de Andrés Manuel? Todo lo que no controle Estados Unidos lo odia, eso ya se acabó, en Estados Unidos tenemos que enseñarles , ponerlos al día", aseveró Jalife-Rahme.

En resumidas cuentas, el analista geopolítico sentenció que el gobierno de USA "odia" todo lo que no puede controlar, como está ocurriendo con el gobierno de AMLO, por lo que aseveró que es momento de "enseñarles" a los vecinos del norte cómo es la situación.

Alfredo Jalife cuestionó cómo podría gustarle a Estados Unidos que el presidente López Obrador vaya de gira a Centroamérica y Cuba, donde el liderazgo de México como potencia regional se evidencia, al igual que la cercanía de AMLO con personajes que no son del agrado de USA, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el propio Miguel Díaz-Canel, de Cuba.

El académico criticó a los medios de comunicación que han intentado retratar a AMLO como un presidente sometido a los deseos de Estados Unidos , y cuestionó una "malinterpretación" del diario Reforma sobre un artículo del Wall Street Journal, en el que el diario estadounidense señala que "Andrés Manuel es el nuevo Putin de Latinoamérica". "Pura barbaridad que defeca realmente, no hay análisis, es tratar de insultar al otro en forma maniquea ", criticó.

En su cápsula semanal de Radar Geopolítico publicada el pasado 2 de mayo, Alfredo Jalife destacó que México durante mucho tiempo logró mantener una "neutralidad positiva" siendo "amigos" de Estados Unidos sin ser "enemigos" de sus rivales. Sin embargo, consideró que México se ha consolidado como la primera potencia de Latinoamérica, por lo que es natural que AMLO no haga todo lo que USA espera .

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme señaló que Estados Unidos está molesto con AMLO porque no se somete , a propósito de la gira del presidente de México por Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, que al parecer no fue del agrado del gobierno estadounidense.

