Estados Unidos no debió pedir consulta sobre T-MEC, no había motivo: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que Estados Unidos no debió pedir la consulta sobre el T-MEC a México, pues considera que "no había motivo" y el gobierno de Joe Biden "no se informó bien" al respecto, por lo que confía en que el problema será resuelto.

Cuestionado sobre el tema en La Mañanera del jueves 25 de agosto, AMLO recalcó que días antes de que USA solicitó la consulta sobre el T-MEC, él y su gabinete se reunieron con empresarios estadounidenses, a quienes atendieron caso por caso durante dos semanas, por lo la petición de consulta le cayó de sorpresa.

"Yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros, y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos. No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos", dijo AMLO sobre el conflicto del T-MEC.

Con la presencia del embajador Ken Salazar, así como los directores de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes resolvieron la mayor parte de los asuntos con los empresarios de USA, con compromisos de inversiones por 25 mil millones de dólares.

El mandatario federal recordó que también viajó a Washington y conversó con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, aunque nada en relación con el T-MEC, por lo que el anuncio de la solicitud de consulta de USA le cayó de sorpresa a la siguiente semana al enterarse no de forma directa, sino a través del ex embajador Arturo Sarukhán.

"Oh sorpresa, regresamos y a la semana la llamada consulta. Y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, pero pensé, es una volada. No, bien informado, y viene la consulta", relató el presidente.

López Obrador calificó como "majadera" y prepotente la solicitud de USA sobre el T-MEC, ya que el documento señalaba que la reforma energética de 2014 había sido un éxito, aunque para los mexicanos fue "un desastre" marcado por alzas de precios de luz y gasolinas, lo opuesto a lo que el gobierno de Peña Nieto había prometido.

"Totalmente majadera, en un tono soberbio de prepotencia, haciendo referencia a que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea, cuando nosotros sostenemos lo opuesto, pero además porque fue un desastre para los mexicanos, fue un fracaso, engañaron a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera al sector energético, que iba a bajar el precio de la luz y las gasolinas, y fue lo opuesto", aseveró.

Por otra parte, AMLO reprochó que Estados Unidos no ha cumplido con la reforma migratoria que ayudaría a regularizar a miles de paisanos, una promesa que los estadounidenses sólo sacan en tiempo de elecciones, criticó.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo rechazó la posibilidad de que México abandone el T-MEC, ya que sostiene que la relación con el gobierno de USA es buena y un pleito es lo que desearían los conservadores. "Les urge que nos peleemos. No existe ninguna posibilidad (de abandonar el T-MEC), porque hay una relación buena, de respeto", dijo.

Sobre la visita del secretario de Estado de USA, Antony Blinken, programada para septiembre en México, debido al Diálogo de Economía de Alto Nivel, AMLO dijo que apenas se enteró y no tiene pensado reunirse con el funcionario, a menos que él lo solicite, en cuyo aprovecharía para abordar el tema del T-MEC.