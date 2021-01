Estados Unidos podría reiniciar el juicio contra Salvador Cienfuegos

México.- El gobierno de Estados Unidos dijo este viernes reservarse el derecho de reiniciar el proceso delincuente por narcotráfico contra el ex- Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda luego de que la FGR decidiera no ejercer acción penal.

"Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar el proceso contra Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace", respondió una vocera del Departamento de Justicia de USA a pregunta expresa de Grupo Reforma.

El día de ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer que no realizaría acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, pues la evidencia analizada no era suficiente para vincularlo a proceso, así lo confirmó Marcelo Ebrard en la conferencia de hoy.

"Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos" explica la Fiscalía General de la República en el comunicado de prensa.

Ello ocasionó que en la conferencia de prensa del día de hoy, el presidente México Andrés Manuel López Obrador respaldara la conclusión de la investigación realizada por la Fiscalía General de la República.

Cabe señalar que esta investigación se realizó con la pruebas que entregó la Fiscalía de Estados Unidos a México a través de actos diplomáticos que involucró a Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Embajador Christopher Landau.

Evidencia sobre la cual, Marcelo Ebrard relató que se trataba de fotocopias de la caratula de un celular con intercambio de llamadas en la pantalla, así como testimonios.

Sobre las primeras evidencias, el titular de Relaciones Exteriores aclaró que en México no eran suficiente prueba como para detener a un hombre en nuestro país.

Posteriormente, dijo que sería un tema muy delicado si Estados Unidos, se pronuncia ahora como poseedor de más evidencias en el caso de Salvador Cienfuegos, pues sería un acto indeleible de desconfianza por parte de Estados Unidos hacia México.

Lo que podría poner en riesgo alguna cuestiones diplomáticas entre ambos países.

"Dicho de otro modo, no se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros, no se vale que de la agencia después alguien diga que esos no eran, sino que había otra llamada, porque entonces es otra vez problema de confianza y, yo diría, muy serio" declaró Marcelo Ebrard.

Por su parte, López Obrador lamentó que las personas en redes sociales confíen más en las autoridades de Estados Unidos en lugar de las mexicanas.

"Estaba yo viendo las redes anoche, periodistas defendiendo la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos o descalificando lo nuestro, lo de México, y hasta molestos: ‘¿cómo vamos a dudar de la DEA?’ Así, a veces hasta son más simpatizantes de la DEA que del pueblo de México, de nuestra nación" expresó esta mañana el presidente.

Sin duda la liberación de Cienfuegos Zepeda de una investigación de la Fiscalía General de la República sobre narcotráfico y lavado de dinero, ha debilitado la confianza que la población a penas recuperaba en la institución federal.

Con información de Reforma