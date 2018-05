Estalla Ferriz de Con tras asalto 

CIUDAD DE MÉXICO .- Después que un sujeto con arma de fuego le quitó su reloj, el ex aspirante a la Presidencia de México, Pedro Ferriz de Con, expresó en un video su malestar por la situación de inseguridad en el País.

Dentro del automóvil donde fue victimado, junto a su esposa y nietas, el periodista enlistó en su camino a Puebla las situaciones que lo hacen odiar a México y también recriminó a las autoridades de la Ciudad de México y al Presidente Enrique Peña Nieto.

"Me duele profundamente este País, que es mi País", dijo, "odio vivir en México, odio vivir en un País en donde mi familia puede sufrir de su integridad".

"Odio vivir en un País donde no se toman las medidas preventivas".



Con visible enojo, Ferriz de Con agregó que la estrategia de seguridad del actual Gobierno federal no está dando resultados.



"Decirles a las autoridades que me dan asco, que ya no sé ni quien sea el Jefe de Gobierno de la CDMX", expresó.

"Lo que está pasando aquí y en el País con el estúpido del Presidente y con su estúpida estrategia de seguridad, este País ya no es confiable".Según Pedro Ferriz Hijar, hijo del periodista, este asalto en la Calzada Ignacio Zaragoza sería el séptimo que sufre su padre en la capital del País.