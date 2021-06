Estamos aplicados para encontrar al líder yaqui Tomás Rojo: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno sí está trabajando para encontrar al líder yaqui Tomás Rojo Valencia, quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 27 de mayo en Sonora.

Cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera de este 1 de junio, AMLO detalló que la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha reunido con familiares de Tomás Rojo y las labores de búsqueda para localizarlo se están llevando a cabo desde hace varios días.

"Se está haciendo ya un trabajo desde hace unos días, han habido reuniones con los familiares, ayer todavía en Gobernación, y se ha iniciado la búsqueda, estamos trabajando con ese propósito y estamos aplicados para encontrar a este dirigente que sí, en efecto, fue reportado como desaparecido", respondió.

Al preguntarle cuál es su opinión sobre la desaparición del vocero de la tribu yaqui, que encabezó la lucha por la defensa del agua en Sonora durante el sexenio de Guillermo Padrés, el mandatario respondió que este tipo de actos no deben ocurrir, asegurando que su gobierno no dejará de "proteger" a la gente y "castigar responsables".

En ese sentido, AMLO reiteró que a diferencia de gobiernos anteriores, donde la impunidad era la marca, "ahora es diferente" y sí se investiga y se hace justicia ante cualquier delito en cualquier estado del país.

"No debe de ninguna manera llevarse a cabo actos de este tipo y no vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y castigar a los responsables, siempre, yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos e imperaba la impunidad, nunca se hacía justicia, ahora es diferente, en Sonora o en cualquier estado donde se comete un delito se investiga y se encuentra a los responsables y se les castiga", aseveró.

El presidente de México también recordó que a lo largo de este proceso electoral se han cometido diversas agresiones y hasta asesinatos contra candidatos hombres y mujeres, y afirmó que en casi todos los casos hay personas detenidas, adelantando que mañana presentará un informe detallado sobre el tema en Palacio Nacional.

A ese respecto señaló que ayer hubo detenciones por el reciente asesinato de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, quien murió víctima de un ataque armado el pasado 25 de mayo durante un acto de campaña, por lo que aprovechó para enviar un mensaje a quienes piensen en violar la ley.

"Entonces esto lo digo no para sólo informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos", advirtió AMLO.

Las autoridades realizan labores de búsqueda para encontrar a Tomás Rojo desde el viernes pasado. Foto: FGE

Desaparición de Tomás Rojo

El vocero de la tribu yaqui, Tomás Rojo, fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves 27 de mayo, luego de que salió de su casa en la comunidad de Vícam a caminar a las 5 de la mañana ya no regresó.

Su hija, Pabela Samatra, denunció esa misma noche ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora la desaparición del activista, cuya búsqueda inició al día siguiente por parte de autoridades, así como familiares, amistades y organizaciones civiles.

Hasta el pasado domingo la FGE informaba que continúa la búsqueda del líder yaqui por tierra y aire sobre brechas, caminos y veredas del territorio de la tribu, sin que haya indicios sobre su paradero. Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, no ha emitido ninguna declaración sobre la desaparición de Tomás Rojo.

Tomas Rojo ha encabezado la larga lucha de los yaquis por defender su derecho al agua, la tierra y su autonomía en Sonora, cuyo inicio se remonta a 2010, cuando el entonces gobernador, Guillermo Padrés, anunció la construcción del Acueducto Independencia.

Por su oposición a la obra, concluida en 2013 y activa a la fecha, Rojo y el también líder yaqui Mario Luna fueron acusados de diversos delitos, convirtiéndose en perseguidos políticos. Como resultado, Tomás se ocultó y luego se autoexilió en la Ciudad de México, mientras que Luna fue encarcelado.

Con todo, al día de hoy los ocho pueblos yaquis de Sonora siguen sufriendo la falta de acceso a agua potable, pese a que les pertenece el 50% de las aguas de la presa Álvaro Obregón que se alimenta del Río Yaqui, una situación que en gran medida se debe a la sobreexplotación de los recursos por parte del Acueduto Independencia.