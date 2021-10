Estamos bien calificados por el pueblo: Exhibe AMLO artículo de Alejandro Páez Varela donde acusa campaña contra la 4T

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que su gobierno tiene la aprobación de los ciudadanos, y así lo demuestran los medios de comunicación, al exhibir una columna del periodista Alejandro Páez Varela.

AMLO aseguró que los conservadores mantienen una campaña en su contra y la llamada Cuarta Transformación, misma que se ve reflejada en las calles, donde incluso le han gritado que se ponga a trabajar.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel destacó el artículo de Páez Varela, publicado en el medio Sin Embargo, donde reconoce la aprobación del mandatario en el Gobierno Federal.

¿Qué dice el artículo?

El jefe del Ejecutivo presentó el La Mañanera la columna de Alejandro Páez, misma de la que leyó unos fragmentos donde habla positivamente de él.

Así AMLO leyó algunas partes donde mencionó:

“Con 33 meses en el cargo, Andrés Manuel López Obrador podría convertirse en las siguientes pocas semanas en el Presidente con los mayores niveles de aceptación desde que hay datos comparables.

Las reflexiones que desatan estos números son muchas. Pasan por preguntarse, de entrada, por qué una mayoría de la prensa mexicana dibuja un Gobierno fracasado y un Presidente desnudo, paseando como loco en Palacio Nacional sin darse cuenta que afuera una multitud ha encendido antorchas para derrocarlo.

Hay muchas variables para explicar el fenómeno López Obrador, por supuesto. Pero cualquier reflexión debe pasar por una primera: ¿soy honesto cuando lo mido? Es decir: si analizo a AMLO, ¿soy frío, voy a los datos, o me gana el deseo de destruirlo? Y yo pienso que la oposición (medios, periodistas, empresarios, partidos, etc) pierde justamente en esa primera pregunta. No quiere la verdad: quiere acomodar la verdad a lo que siente por él”, expresó AMLO al citar a Páez Varela.

En este sentido, el mandatario federal trajo a colación a sus principales opositores, cuestionando qué podía hacer por eso, pues aseguró, que a este grado de sus vidas, era muy difícil hacerlos cambiar de parecer.

“¿Qué puedo hacer a estas alturas por Diego Fernández de Cevallos, por Felipe Calderón, por Fox, por Claudio X. González? Quisiera hacerlo pero es muy difícil que ellos cambien”, declaró.

AMLO ha denunciado en varias ocasiones una campaña en su contra y la 4T, sin embargo reiteró que seguirá trabajando para continuar con su movimiento de transformación.