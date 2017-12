Estamos listos para enfrentar fraude en 2018, afirma AMLO

México.- El precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, explicó que históricamente ha habido fraude electoral y se falsifican resultados, se rellenan urnas, compran votos, compran a los representantes de las casillas y hacen paquetes electorales.

Ante ello, explicó que Morena tiene un plan para darle atención especial a las casillas donde ha prevalecido el fraude.

"Estamos haciendo una selección de personas honestas que no se vendan. Es que les pueden ofrecer hasta 200 mil pesos en esos lugares, compran, no sólo los votos, compran a los representantes de los partidos y del INE", dijo.

De acuerdo con información publicada por El Universal, López Obrador convocó a ciudadanos a que defiendan el voto para que se acabe con los fraudes electorales y que se respete el resultado.

El pasado viernes, aseguró que debido a que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, "no levanta", lo podrían sustituir por su coordinador de precampaña, Aurelio Nuño.

En Carrillo Puerto, el tabasqueño nuevamente le envió un mensaje a José Antonio Meade y le recomendó que no se confíe de Luis Videgaray, puesto que tiene intenciones de que Aurelio Nuño se quede con la candidatura.

"No está de más decirle que no se confíe en Videgaray, él fue quien lo puso, pero ahora Videgaray ya está operando, porque Meade no levanta y tiene pláticas con Nuño. Pueden cepillar a Meade", comentó. Aclaró que tiene esa información, razón por la cual Nuño lo ataca.

"Me ataca un día sí y otro también, está de gana gracia, porque quiere ser él. Por eso renunció a la SEP, para que pueda ser sustituto en tiempos legales", señaló.

El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador arropó al ex alcalde de Cancún, Gregorio Greg Sánchez Martínez, quien fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado. En un mitin en Carrillo Puerto, Sánchez Martínez estuvo en el templete con López Obrador.

También estuvieron acompañando al fundador de Morena, el líder estatal de ese partido, el ex priísta José Luis Pech, ex colaborador de Roberto Borge y a quien le arrojaron un huevo en la cabeza, y Hernán Villatoro, dirigente del PT.

Por la presencia de ellos, un grupo de morenistas protestó en el mitin con pancartas en las que rechazaron la designación de Pech Várguez, ex Rector de la Universidad de Quintana Roo, y Marybel Villegas Canché, ex delegada de Desarrollo Social, como precandidatos al senado por Morena.

En respuesta, el político tabasqueño les pidió no dividirse, toda vez que, argumentó, eso es lo que buscan los demás aspirantes.

Con el nuevo gobierno democrático privatizar no será sinónimo de robar, afirma AMLO

A su vez el tres veces candidato a la silla presidencial publicó a través de su cuenta oficial de Twitter un video en que asegura que "cando ganemos la presidencia, frenaremos todo lo malo que este gobierno está haciendo".

"Con el nuevo gobierno democrático privatizar no será sinónimo de robar".

En el film el morenista también expresó que hablará con el mandatario Federal, Enrique Peña Nieto y frenará "los planes de vender las costas mexicanas".