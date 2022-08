"Estamos parando el tráfico, no hay necesidad"; lo que Murillo Karam dijo al momento de su captura

Antes de ser trasladado trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las certificaciones correspondientes, el exprocurador Jesús Murillo Karam pidió a los agentes que no se cerrara la calle de su domicilio para detenerlo.

En un video que trascendió sobre su detención, se escucha al excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto que no querían escándalos durante la aprehensión, ocurrida en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El material audiovisual muestra el momento en que elementos de la Fiscalía acuden por el exfuncionario hasta su casa, ubicada en calle Montañas Calizas. Murillo Karam se muestra tranquilo y participativo.

"Permítanme. Estamos parando el tráfico... pero no estorben, no?", expresa Murillo Karam a los agentes ministeriales.

Después, los elementos de la Fiscalía General de la República lo llevan a la banqueta: "Vamos hacerlo aquí", le dicen.

"Dígales que no hay necesidad (de cerrar la calle)...,", insiste el militante del Partido Revolucionario Institucional y exgobernador de Hidalgo.

En su tarjeta informativa, la FGR señaló que la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario, sin ningún problema, ya que el exprocurador colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo.

En el video se escucha que al fondo una mujer dice:

"No se va a ir, en verdad, no hay necesidad (de cerrar la calle) no armen escándalo, por respeto a los vecinos. El señor está en la mejor disposición".

"Sí, sí no hay problema", responden los ministeriales de la FGR

Así fue como, sin resistencia, con las manos en los bolsillos, Murillo Karam fue detenido por la FGR, alrededor de las 15:30 horas del viernes, frente a su casa, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Pasadas las 17:00 horas, la Fiscalía informó que personal policiaco cumplió la orden de aprehensión solicitada por dicha institución y otorgada por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”.

"Por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa", detalló.

Comparece Murillo Karam

Murillo Karam fue trasladado esta mañana al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para su audiencia inicial ante un juez de Control, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia, la FGR hará la imputación formal y el juez decidirá si vincula a proceso al exfuncionario con base en los datos de prueba que presente el Ministerio Público Federal.