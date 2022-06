Estamos totalmente de acuerdo: responde AMLO mensaje del papa Francisco por asesinatos en México

Ciudad de México.- El presidente AMLO respondió al papa Francisco el mensaje emitido para condenar los asesinatos en México, mismos que terminaron con la vida de dos sacerdotes jesuitas en la sierra tarahumara de Chihuahua.

Desde su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, retomó la publicación del papa Francisco en redes sociales condenado los hechos, indicando que estaba de acuerdo con el planteamiento del pontífice.

“Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en #México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios”, se escuchó leer a AMLO en el Saló Tesorería.

En este sentido, el mandatario mexicano dijo estar de acuerdo en la inconformidad del papa Francisco, sobre todo en la última parte del mensaje, donde destaca que la violencia no resuelve los problemas.

“Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con más violencia, el mal con el mal”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel ha declarado en diferentes ocasiones que no combatirá la violencia con más violencia, por lo que se implementa la política de “abrazos, no balazos”, ordenando a las fuerzas armadas a no actuar ante los criminales.

Localizan cuerpos de sacerdotes

Este miércoles 22 de junio fueron encontrados los cuerpos sin vida de los sacerdotes y un guía turístico asesinados al interior de una iglesia en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua.

Así lo dio a conocer la gobernadora María Eugenio Campos Galván, quien detalló, el hallazgo de los cuerpos fue hecho gracias a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y a un operativo realizado en la ciudad.

Javier Campos Morales, Joaquín Mora Salazar y Pedro Palma Gutiérrez, son las personas que fueron acribilladas dentro de una iglesia. Sus cuerpos fueron "robados" por elementos del crimen organizado y estaban en calidad de desaparecidos hasta hoy.

María Eugenio Campos Galván, la identidad de los tres fue corroborada mediante medicina forense. La política no agregó mayor detalle sobre la noticia, como dónde fueron hallados los occisos ni posibles elementos en la escena del crimen.