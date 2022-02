"Están como zopilotes": AMLO por asesinato del experiodista Marco Ernesto Islas en Tijuana

Hasta ahora no se sabe si el asesinato de Marco Ernesto Islas está relacionado con la actividad periodística que ejerció hasta 2019 o la actividad de sus familiares, quienes sí son periodistas activos en Baja California.

La Fiscalía de Baja California informó que detuvo a una persona por estos hechos, al tiempo que aclaró que Marco Ernesto no era periodista.

"Acababa de pasar, cuando se dio a conocer ya estaba el Twitter de Krauze, ¿de cuándo acá? Krauze con la misma campaña, todavía ni se aclaran los hechos , la misma familia mencionó que no se dedicaba a eso, de acuerdo al informe que presenta el gobierno de Baja California, y ya la campaña en medio", mencionó el mandatario.

Criticó que acababa de ocurrir el homicidio cuando el historiador Enrique Krauze ya estaba difundiendo la noticia, por lo que acusó a la oposición de emprender una campaña en contra de su gobierno sin atender las declaraciones de la familia de la víctima y las autoridades de Baja California, que han aclarado que Islas ya no se desempeñaba como periodista.

" Les digo que están como zopilotes porque ayer lamentablemente perdió la vida un periodista, aunque la autoridad de Tijuana sostiene que no es periodista , que el tío es el periodista, de todas maneras perdió la vida", expresó AMLO sobre el asesinato de Marco Ernesto Islas.

Andrés Manuel López Obrador se quejó de que los miembros de la oposición "están como zopilotes" porque no tardaron en denunciar el aumento de periodistas asesinados en México en lo que va del año, aunque las autoridades de Tijuana sostienen que la víctima no era periodista.

México.- El presidente AMLO acusó que los opositores están "como zopilotes" por el asesinato del experiodista Marco Ernesto Islas en Tijuana, Baja California, pese a que todavía no se aclaran los hechos.

Raúl Durán Periodista

