"Están desesperados...todo es transparente", Mario Zamora sobre polémica de Financiera Nacional

Culiacán, Sinaloa.- “Si esos son los ataques con los que creen que van a detener la campaña más entusiasta, la campaña más propositiva, la campaña que va a ganar, yo los veo que están desesperados”, afirmó el candidato la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum al ser cuestionado por la información difundida por un medio nacional donde se le señala de que, siendo director de Financiera Nacional, entregó créditos a familiares.

En el marco de sus actividades de campaña, donde visitó un mega crucero en Culiacán, para saludar a conductores y transeúntes a quienes llevó sus propuestas de gobierno, el candidato del PRI, PRD y PAN fue entrevistado por los medios, ante quienes señaló que cuando fue director general de la Financiera se tenía un programa con Sagarpa donde esta instancia entregaba apoyos directos y el complemento era el crédito que daba la Financiera.

“La Sagarpa publicaba las reglas de operación, eran sus comités y sus consejos quienes decidían quién cumplía con los requisitos, ellos revisaban, ahí no participaba la Financiera, solamente en el complemento del crédito y sí, efectivamente mi suegro (Daniel Ibarra) tiene cerca de 40 años en el negocio agrícola, tiene más de 30 años exportando mangos”.

Expuso que como cualquier ciudadano, ha hecho solicitudes en las distintas dependencias buscando apoyos, en este caso en particular era un apoyo que daba la Sagarpa para contratar a los empaques que eran de exportación o que son de exportación, reconvertir la energía del uso de diesel a utilizar celdas solares, es decir, las energías renovables y “entiendo que él metió su solicitud como cualquier ciudadano más, la Sagarpa se lo aprueba un apoyo de cerca de un millón de pesos y el complemento en crédito que daba la financiera eran cerca de 800 mil pesos más o menos”.

Recordó que siendo director general de Financiera Nacional de Desarrollo fueron más de 70 mil millones de pesos los que se dispersaron en crédito.

En el caso de apoyos para Sinaloa, --explicó-- fueron cerca de 10 mil millones de pesos en apoyos, más los créditos. “Atendimos a casi 700 empresas del estado, yo soy de aquí, va a haber mucha gente que seguramente conozco que recibió un apoyo y recibió un crédito, fueron cientos de miles de empleos apoyados, de personas apoyadas, mucha gente”.

Mario Zamora resaltó que todo es totalmente transparente, tan lo es que no se utilizaron prestanombres ni cosas así, al contrario, “la Auditoría Superior de la Federación ya revisó todos estos casos. No hay una sola observación, no hay ninguna señal de absolutamente nada, ninguna señalización de nada. Es un crédito que ya está pagado, por cierto, ahí están las celdas solares funcionando, es un buen programa que hizo el gobierno federal de combinar apoyo con crédito totalmente transparente”.

El próximo gobernador dijo que en los últimos días se han detectado espectaculares destruidos y atribuyó que todas estas acciones obedecen al pavor que los adversarios tienen al proyecto de la Alianza “Va por Sinaloa”.

A pregunta expresa, dijo que las encuestas siguen mostrando un crecimiento suyo, como la de Massive Caller, que lo ponía hace un mes como a 20 puntos abajo, pero ahora está a 6.9 puntos. “Si hoy me pone a seis puntos, prácticamente es empate técnico, hasta esa encuesta que ellos tanto presumían, no dudo que mañana la descalifiquen, pero lo que se ve y lo que se siente, lo que pasa en la calle en el día a día está muy claro y eso nadie lo puede evitar”.

“¿Yo qué pido? les pido la madurez de saber ser demócrata, a lo mejor es mucho pedir a alguien como Cuén que en la UAS tiene una asfixia, no deja que nadie se pueda expresar, pero la buena voluntad ahí está, el solicitarles ser demócratas y que puedan dejar libremente a que la gente de Sinaloa, que el pueblo sinaloense elija. Ahí están las propuestas de cada uno, ahí están los perfiles, ahí está el carácter, la personalidad, que gane Sinaloa y va a ganar Sinaloa votando por Mario Zamora”, expresó.

Por eso, insistió en que sus propuestas de campaña están basadas en diversas acciones como la apertura de una Financiera Estatal para apoyar a las empresas de Sinaloa y alentar la reactivación económica, además de rescatar las Estancias Infantiles.