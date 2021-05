Están las puertas abiertas: AMLO tras denuncia de Adrián de la Garza ante la OEA

México.- Tras la denuncia que Adrián de la Garza, candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, presentó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), AMLO respondió que "están las puertas abiertas" para que cualquier organismo internacional venga a México.

Cuestionado sobre el tema en la Mañanera de este 13 de mayo, AMLO aseguró que su gobierno no tiene nada que ocultar, por lo que están las puertas abiertas para que venga la OEA o cualquier organismo, subrayando que en México no hay censura.

"Nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país y estamos en contra de la corrupción, y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país, no hay censura para nadie", señaló.

El mandatario añadió que pese a que el consejero del INE, Ciro Murayama, considera que la entrega de tarjetas a votantes no es un delito, esa es su opinión, pero será la Fiscalía General de la República (FGR) quien deberá resolver la controversia sobre el candidato del PRI.

Acerca de las tarjetas (de Adrián de la Garza), pues estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la Fiscalía, si este consejero (Murayama) dice que no es un delito pues está bien, es su opinión, pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia", subrayó.

El presidente López Obrador consideró que Ciro Murayama "siempre se adelanta", y arremetió una vez más contra el INE, acusando al órgano electoral de estar "para impedir la democracia". También recordó que fue precisamente ese consejero del INE el que firmó un manifiesto respaldando el "fraude electoral" de 2006. "Entonces, ¿cómo pensar que es demócrata?", cuestionó.

"Se han hecho de la vista gorda siempre (el INE), eso ya es sabido, afortunadamente la democracia no depende de ellos, ellos pueden poner obstáculos para que haya democracia, pero la democracia la hace valer el pueblo, como sucedió en las elecciones del 18", expresó AMLO.

Sobre el caso de Adrián de la Garza, AMLO pidió esperar a que la FGR resuelva, y señaló que cualquiera está en su derecho de acudir ante la OEA o cualquier organismo internacional, pues es importante que un tema como ese esté en debate y poner un alto a la compra de votos.

"No nos adelantemos, hay que esperar que la FGR decida y todo mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional (...) La Fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito, yo considero que sí, no sólo es una violación legal, es una inmoralidad, porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia", dijo.

Aunque el mandatario aclaró que él no presentó la denuncia formal contra el candidato del PRI en Nuevo León, ya que la FGR debe actuar de oficio ante estos casos, cabe recordar que sí dedicó parte de una conferencia matutina a denunciar la entrega de tarjetas a mujeres con la promesa de que les depositarían mil 500 pesos en caso de que de la Garza se lleve la victoria en las elecciones, lo que AMLO calificó como un delito electoral.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República dio a conocer que investiga denuncias no sólo contra el candidato priista de Nuevo León, sino también su contrincante, Samuel García (Movimiento Ciudadano), así como su esposa, su padre y su suegro, por aportaciones de dinero y fondos de origen ilícito con fines electorales.

En respuesta, el candidato del PRI interpuso este miércoles una denuncia contra el presidente de México ante la OEA por "intervenir en las elecciones" de Nuevo León.