"Están muertos de miedo": 'Alito' Moreno arremete contra priistas que piden su renuncia

México.- El líder nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, aseguró que lor priistas que critican su dirigencia "están muertos de miedo porque los quieren meter a la cárcel" debido a la supuesta persecución que el gobierno de AMLO emprendió en su contra.

En el programa Atypical Te Ve, con Carlos Alazraki, 'Alito' Moreno arremetió contra los militantes del PRI que han exigido su renuncia a la dirigencia del partido por los malos resultados de la oposición en las elecciones y la polémica a raíz de los audios filtrados por Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Sin decir nombres, el priista atribuyó las críticas de los militantes al temor a ser detenidos y la falta de carácter "para defender a México".

"Muchos de los que critican en el PRI es porque están muertos de miedo de que los quieran meter a la cárcel, porque no tienen carácter, porque no tienen pantalones para defender a México", aseguró 'Alito' Moreno sobre los priistas que lo critican.

Entre los miembros del PRI que han criticado a Alejandro Moreno se encuentra el coordinador del tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien el líder del partido negó tener algún conflicto personal.

En ese sentido, también reprochó a quienes no han salido a respaldarlo ante la supuesta persecución política emprendida por el gobierno de AMLO y Morena en su contra a través de los audios filtrados por Layda Sansores y las investigaciones de la Fiscalía de Campeche y la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El objetivo, asegura, es forzar su salida de la dirigencia para tener "un PRI a modo" que no sea crítico con el gobierno de López Obrador, luego del freno a la reforma eléctrica y el inminente rechazo a la reforma electoral.

"Lo que quiere este gobierno es tener un PRI a modo, y esto no lo va a tener. Primero me tienen que matar para callarme y para no señalar los errores de este gobierno", aseveró Alejandro Moreno.

El dirigente del PRI incluso retó a quienes tengan pruebas en su contra a presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes, pues pide no hacer juicios sumarios por los audios filtrados que tacha de "montajes". "Yo jamás haría esas expresiones y es algo ilegal", insistió.