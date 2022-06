"Están muy molestos": AMLO se burla de Vargas Llosa y conservadores tras victoria de Petro en Colombia

El presidente de México también citó otro video difundido en redes sociales, donde relata que un hombre muestra un pasaporte y afirma "me voy de Colombia", a lo que un mexicano le responde "pero te vas, porque aquí decían así y no se fueron".

"¿Esto qué van a entenderlo los que ni siquiera respetan al pueblo? Menos se puede decir que quieran al pueblo, no, ellos se sienten superiores y sabiondos, por eso se desesperan , ¿cómo es posible que triunfe y se mantenga un movimiento popular? Y entonces los calificativos ¿no? De manera despectiva: populismo, paternalismo, ignorancia... no entienden nada por más que trate uno de ayudarlos ", agregó AMLO.

El mandatario exhibió un video viralizado en redes sociales sobre un hombre ofreciendo "maletas baratas para los que se van" de Colombia tras el triunfo de Petro, pues al igual que como ocurrió cuando él ganó las elecciones, población conservadora amenazó con irse del país ante la llegada de un presidente de izquierda, lo que finalmente no hicieron.

En La Mañanera del 21 de junio de 2022, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los grupos conservadores, a quienes reprochó que no quieren al pueblo y "se sienten superiores" , a propósito de las reacciones por los resultados que declaran al izquierdista Petro como presidente electo de Colombia.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.