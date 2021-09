"Estás haciendo la misma pendejada", Brozo compara a AMLO con Calderón y Peña Nieto

México.- Brozo, personaje interpretado por Víctor Trujillo, de nueva cuenta se lanzó contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien comparó en su accionar con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Fue durante el capítulo de TeneBrozo publicado este 24 de septiembre en el canal de Youtube "Latinus_us" que el payaso opositor afirmó que "usar palabras más suaves o decorosas para sustituir a otras consideradas como demasiado francas, no cambia la realidad".

"La falta de medicinas no es una herencia de la mafia, se llama desabasto. La caída de la Línea 12 del Metro no es un incidente, es irresponsabilidad. El Jetta no es el Jetta, se llama Suburban. Las aportaciones no son aportaciones, son desvíos de fondos", dijo Brozo junto a otros muchos ejemplos.

El comunicador comparó lo hecho por AMLO al supuestamente distorsionar lo sucedido para dar mejor imagen pública, con la gestión de los anteriores dos expresidentes de México.

Como referencia de una práctica similar recordó la expresión "daños colaterales", usada por Felipe Calderón para referirse a los muertos en la guerra contra el narcotráfico que inició en su administración federal con el PAN.

Para relacionarlo con Enrique Peña Nieto, recordó sobre la "verdad histórica", forma en que se nombró a la versión oficial emitida por el gobierno sobre la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

"Andrés Manuel, ninguno de tus leales, ninguno de tus cercanos te lo va a decir. Entonces te lo digo yo. Estás haciendo exactamente la misma pendejada", dijo Brozo.