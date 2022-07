Estás pisando terrenos peligrosos: advierte Vicente Fox a AMLO por críticas a sacerdotes

México.- el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, hizo una advertencia a AMLO, luego de que este último criticara a los sacerdotes del país que han señalado la fallida estrategia de seguridad, debido al asesinato de dos jesuitas en una iglesia de la sierra tarahumara de Chihuahua.

Vicente Fox indicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que tuviera cuidado, pues al criticar a la iglesia católica de México, se está metiendo en “terrenos peligros”, pues el mandatario federal hizo fuerte declaraciones sobre los clérigos.

“Aguas LÓPEZ, ESTAS PISANDO TERRENOS PELIGROSOS!! DEJA LAS IGLESIAS EN PAZ!!”, escribió el expresidente panista en su cuenta de Twitter.

Y es que en su conferencia, AMLO puso en duda los testimonios de dirigentes religiosos que han advertido sobre la situación de riesgo que enfrentan los sacerdotes y los fieles.

"No sabía, fíjese, es la primera vez", respondió.

"¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno?", se le preguntó.

"No, no, no. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho", expresó.

-Lo están denunciando, sobre todo religiosos del estado de Jalisco.

-Sí, sí, pero hay que ver, porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles.

-¿Investigarán estas denuncias?

-Vamos a investigar.

Desde Palacio Nacional, AMLO llamó hipócritas a quienes pretenden que el Gobierno federal regrese a la guerra contra el narco y la desaparición de personas a manos del Estado.

"Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron, cuando Calderón, de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el 'mátalos en caliente'?", cuestionó.

"¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia, y el levantar falsos testimonios".