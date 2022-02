Estas son las dos viejas portadas de Proceso que AMLO reprochó en la mañanera (FOTOS)

México.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta, recordó la controversial elección presidencial de 2006, en la que perdió frente a Felipe Calderón Hinojosa.

“La revista Proceso, por eso: ¡qué me va a extrañar! Lo de Carmen Aristegui, ¡qué me va a extrañar! Lo de Proceso, sí ellos no contribuyeron al cambio", refirió el presidente López Obrador molesto en medio del clima hostil contra periodistas y medios de comunicación que han dado a conocer información que no favorece a su proyecto de gobierno.

Asimismo, trayendo a colación el supuesto "fraude electoral", el hoy mandatario federal se fue contra la revista Proceso haciendo alusión a dos portadas en las que él fue el protagonista, acusando que el propósito de las mismas era dañar su imagen y la de su movimiento.

"Recuerdo la portada del semanario Proceso titulada ‘El Estado soy yo’ (sic) que sacaron en vísperas de la elección del 2006, una portada diciendo ‘El Estado soy yo’, luego, cuando hicieron el fraude, sacaron una donde estaba yo así (inclinó la cabeza hacia abajo), derrotado", mencionó el presidente López Obrador.

Ante ello, el medio aludido respondió al titular del Poder Ejecutivo Federal aclarando que el título de la edición a la que se refirió era en realidad "La estrategia soy yo", señalando que dicho encabezado está basado en un texto que pone de manifiesto la caída en las preferencias electorales que tuvo López Obrador durante el proceso de 2006, luego de una aguda ola de spots en su contra titulados "Un peligro para México", el tabasqueño informó a sus allegados que no cambiaría su estrategia de campaña y seguiría dirigiéndola personalmente, de ahí la leyenda de la portada de Proceso.

Portada de Proceso edición 1539/Fuente: Proceso

En tanto, en relación a la segunda portada bajo el título "En la encrucijada", la revista fundada por Julio Scherer García, indicó que el mismo correspondió al texto principal de la edición 1559 del seminario, la cual fue escrita por Juan Villoro denominada "Entre los histórico y lo trágico".

Portada de Proceso edición 1559/Foto: Proceso

En el referido texto, el escritor mexicano acusa al movimiento izquierdista encabezado por Andrés Manuel López Obrador de carecer de autocritica, al tiempo que critica al entonces candidato del PRD de guiarse solo por su intuición y nada más.

“López Obrador -reflexiona el escritor en este texto exclusivo para Proceso- se debate entre atender a la misión que se asigna a sí mismo como líder o mantener unida a una izquierda más amplia que sus corazonadas... López Obrador se deja aconsejar por una sola entidad: su intuición. Es imposible saber lo que le dicta en estos momentos, pero no es aventurado decir que confunde lo trágico con lo histórico”, cita Proceso en la nota aclaratoria.