Este año tampoco va a haber aumentos: AMLO

CDMX.- «Estamos seguros, absolutamente seguros, de que nos va a ir bien este año», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su primera conferencia de prensa del 2020.

El presidente aseveró que en 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Señaló que su Gobierno tiene el enfoque en el crecimiento, pero más en el desarrollo económico.

Además, hizo hincapié en que «ya se ensayó y se acreditó» que destinar recursos al beneficio de la gente más necesitada del país servirá para que todo vaya bien, porque ya se definieron las políticas fundamentales, y ya se están aplicando con buenos resultados.

Aunado a lo anterior, AMLO destacó que también se demostró que no hace falta aumentar impuestos o que haya gasolinazos; que no es necesario endeudar al país para financiar el presupuesto público.

Señaló que en 2019 no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas ni de la luz en términos reales, por lo que —aseguró— este 2020 tampoco habrá aumentos; y así como el año pasado no aumentó la deuda pública, este año tampoco sucederá, afirmó.

Compromisos

«No va a haber aumentos de impuestos. Ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo que en este mes vienen los aumentos de impuestos. Se van a quedar con las ganas. No hay aumento de impuestos. No tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas», sostuvo el presidente.

Lo anterior referente a una campaña que surgió en redes sociales en torno al ajuste al IEPS a la gasolina, en la que a través de etiquetas se aseveró que habría aumento en el hidrocarburo, cosa que, a dos días del año nuevo, no ha sucedido, ni sucederá, afirmó.

López Obrador insistió en que también se demostró que es posible acabar con la corrupción, ya que la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México, como se pensaba de manera absurda y por conveniencia.

Además, López Obrador señaló que otro factor que ayuda mucho para que no haya aumento de impuestos es que no haya excesos ni lujos en el Gobierno. De acuerdo con AMLO, durante 2019 se demostró que se logran liberar fondos para el desarrollo (miles de millones de pesos) si no hay aviones, helicópteros, Estado Mayor Presidencial; si no hay pensiones para los expresidentes, si no hay sueldos exorbitantes para los altos funcionarios públicos ni atención médica especial.

Si no hay privilegios, se ahorra mucho dinero. Entonces, tengo confianza que este año nos va a ir bien

El presidente reconoció que la asignatura pendiente en su Gobierno, y al que calificó como reto, es serenar al país, detener la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal, también por corrupción, por contubernio, por asociación delictuosa entre delincuentes de cuello y delincuentes comunes, afirmó: «En eso finco mi optimismo, en que va a haber bienestar. Vamos a seguir dando atención todos los días al problema de la inseguridad y de la violencia, vamos a seguir trabajando de manera organizada».

Finalmente, el presidente aclaró que no habrá una reforma fiscal, y expuso como punto a favor de la mejora económica del país el que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México, lo que ayudará mucho —dijo— a que llegue más inversión extranjera, se impulse el crecimiento y haya empleos bien pagados en el país.

2020.- La política económica de la Cuarta Transformación no prevé aumento de la deuda pública ni en los precios del diésel, gasolina, gas y luz.

Remesas

En noviembre del 2019, las remesas familiares se contrajeron 2.25 por ciento, la primera caída anual desde abril del 2016, según el reporte del Banco de México (Banxico).

El monto total del dinero enviado desde el extranjero fue de 2 mil 898 millones de dólares en el penúltimo mes del año anterior.

La contracción de las remesas reportadas en noviembre fue un movimiento inusual para un mes previo a diciembre.

Fuente: Agencia Reforma

Banxico prevé riesgos económicos

El alza de 20 por ciento que tendrá el salario mínimo en este año podría afectar al mercado laboral del país, debido a la incertidumbre y al estancamiento en que se encuentra la economía, advirtió la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), publicó ayer Reforma.

En particular, un miembro de la Junta manifestó que hay información que sugiere que la política salarial ha comenzado a inhibir la generación de empleos formales, lo que también puede debilitar la actividad económica. Tales distorsiones se verán acentuadas como resultado del aumento al salario mínimo a partir del 2020, el mayor registrado en los últimos 44 años, de acuerdo con las minutas de la última reunión.

En la minuta publicada este jueves, un miembro incorporó riesgos temporales que afectarían a la actividad económica, como los recientes embates que ha sufrido el sector automotor.

Los votantes esperan una modesta recuperación de la economía nacional en 2020, pero consideraron que variables como la inversión seguirán débiles.

Un miembro comentó que la inversión suele ser más sensible a un entorno de elevada incertidumbre que a uno de tasas de interés bajas. Otro miembro previó que las actividades terciarias mostrarían una recuperación este año.

En el tema de la inflación, la mayoría opina que se podría ubicar por debajo del estimado en el último informe trimestral del Banxico. Como riesgos externos, los miembros de la Junta consideraron futuras sorpresas en cuanto a medidas de política monetaria, el proceso electoral en Estados Unidos, que haya retrocesos en las negociaciones de China y el país norteamericano y el acuerdo del brexit en Reino Unido.

Fuente: Reforma