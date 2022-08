Este episodio de mala calidad va a tener que superarse, dice Monreal sobre interna de Morena

El senador Ricardo Monreal dirigió un mensaje a quienes participaron en las elecciones internas de Morena el fin de semana, y advirtió que todo estaba prefigurado, en alusición a hechos de violencia, acarreos e inducción al voto durante la jornada, pero aseguró que este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse.

"Quiero enviar un mensaje para todos y todas las personas que participaron en el proceso del sábado y el domingo pasado de Morena, que se inscribieron como candidatos a consejeros o consejeras", expresó el coordinador de los senadores morenistas en un video mensaje.

"Les envío un abrazo, les envío un saludo solidario. Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado".

El exgobernador de Zacatecas destacó que se presentaron algunas prácticas "que siempre hemos combatido", pero llamó a no perder el ánimo y el entusiasmo.

"México los necesita, actuemos hasta el límite de la dignidad, luchemos porque hay muchas personas que tenemos 25 años, o más, como es mi caso, y no me desánimo, porque México es mucho más grande que nuestros problemas, y a ti te necesita y a mí me necesita, estemos juntos, caminemos juntos", sostuvo el exjefe delegacional de Cuauhtémoc.

"Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse. Saludos a todos, mi abrazo, hay que seguir luchando, hay que seguir soñando, no hay que tenerle miedo a nada a nadie, no hay que tenerle miedo ni al miedo mismo, hay que tener confianza y fe".

AMLO: buena jornada democrática

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue una buena jornada democrática la elección interna de Morena.

"Participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para una elección interna; además, para elegir delegados al Congreso", expuso el mandatario.

"Dos millones 500 mil, es muchísimo. Porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron".

Sin embargo, señaló que se debe mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto.

"Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas; no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido".