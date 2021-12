Este gobierno de Morena no sirve, estamos peor que antes: Claudio X. González

México.- El empresario Claudio X. González declaró que el gobierno de Morena no sirve porque no da resultados, asegurando que "estamos peor que antes" en México.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Claudio X. González retomó sus habituales críticas contra Morena y el gobierno de AMLO, a quienes culpó de no dar resultados en el país.

El opositor, uno de los iniciadores de la alianza Va por México, afirmó que "estamos peor que antes" en materia de economía, salud y educación, culpando por ello al partido fundado por AMLO.

"ESTE GOBIERNO (Morena) NO SIRVE. No sirve porque no funciona; no sirve porque no tiene vocación de servicio (su vocación es de poder y control); y no sirve porque no da resultados. En todo, economía, pobreza, desigualdad, empleo, ingreso, salud, educación…estamos peor que antes", escribió el empresario.

En otro tuit publicado este 24 de diciembre, Claudio X. González aseveró que la 4T y "cualquier proyecto que atente contra las libertades" está destinado al fracaso.

Sin disimular su interés por las próximas elecciones presidenciales, el empresario pidió a México "despertar" y echar a Morena del país en 2024.

"Cualquier proyecto que atente en contra de las libertades (de expresión, de asociación, de cátedra, de comercio..) -como la 4t- está destinado a fracasar. Lo malo es el daño que causa mientras fracasa. México despierta: defendamos nuestras libertades y echemos a Morena en el ‘24'", escribió.

El fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) declaró días antes que AMLO perdió su oportunidad de transformar a México, aunque ha mantenido su popularidad.

Citando a Emilio Lezama, señaló que "la narrativa de AMLO ha triunfado" a costa del proyecto de transformación nacional.

Sobre la revocación de mandato, que reavivó tensiones entre AMLO y el INE, Claudio X. González criticó que el ejercicio democrático en realidad es una "ratificación" que divide a los mexicanos y "derrocha nuestros recursos".

El empresario se pronuncio a favor de que Andrés Manuel López Obrador permanezca en la presidencia para "que cumpla" con su deber.

"La 'revocación' es en realidad un ejercicio de 'ratificación' que distrae de lo principal (los múltiples problemas que nos aquejan), divide y polariza a los mexicanos, y derrocha nuestros recursos. No queremos que el Presidente se vaya, queremos que cumpla", escribió en redes sociales.