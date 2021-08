Este gobierno persigue desde el poder: Margarita Zavala estalla contra AMLO por supuesta persecución a Ricardo Anaya

México.- La diputada electa del PAN, Margarita Zavala, arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de perseguir "desde el poder", luego de que el panista Ricardo Anaya denunció que AMLO quiere meterlo a la cárcel.

A través de su cuenta oficial de Twitter y sin mencionar el nombre de Ricardo Anaya, la esposa del expresidente Felipe Calderón exigió un alto al "acoso" a la "oposición legítima".

Zavala acusó que el gobierno de AMLO utiliza de forma facciosa los órganos oficiales para "anular" la democracia y "negar" la libertad.

"Este gobierno constantemente persigue desde el poder. Mas allá de filias y fobias, debemos exigir un alto al acoso a la crítica y a la oposición legítima. El uso faccioso de los órganos del Estado anula la democracia, hace imposible la justicia y niega la libertad", escribió la panista.

Las declaraciones de Margarita Zavala se dieron luego de que Ricardo Anaya denunció que el gobierno de AMLO busca detenerlo para impedir que sea candidato a la presidencia en 2024.

En redes sociales, el excandidato presidencial del PAN aseguró que AMLO quiere encarcelarlo "con mentiras y dos testigos balines", derivado de las denuncias de Emilio Lozoya que investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, Anaya sostiene que la verdadera razón por la que la FGR busca detenerlo es para impedir que sea candidato presidencial en las elecciones de 2024, así como las constantes críticas que hace contra el gobierno de AMLO.

Con este tuit Margarita Zavala salió en defensa de Ricardo Anaya, que está en la mira de la FGR. Foto: Captura de Twitter

"Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor", escribió en Twitter.

Esto a raíz de que la Fiscalía anunció que investiga a Ricardo Anaya y otros panistas por enriquecimiento ilícito, debido a los presuntos sobornos que recibieron en 2014 para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, según la denuncia de Lozoya.

Su posible detención llevó al excandidato presidencial a tomar la decisión de salir del país durante un tiempo, según adelantó en el video que publicó.

Además de Margarita Zavala, otros panistas como el expresidente Vicente Fox y la senadora Lilly Téllez salieron en defensa de Anaya y arremetieron contra el gobierno de AMLO.

Pese a los dichos de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que se trate de una persecución política, aclarando que no tiene nada que ver con la indagatoria de la FGR.

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza", dijo el mandatario.

"Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad", añadió AMLO.