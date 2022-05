Esteban Villegas se compromete a mejorar condiciones en materia de salud en Durango

Durango.- El candidato de la alianza "Va por Durango" a la gubernatura del estado, Esteban Villegas Villarreal, dio a conocer un proyecto importante en el tema de salud, pues de llegar a ser gobernador, asegura que construirá una Torre Materno Infantil a un lado del Hospital 450, ya que busca contar con todas las especialidades en un solo lugar para beneficio de la población.

"Cómo le hacen muchos especialistas, es mejor estar todos juntos en un mismo lugar y ya traemos el proyecto, ya traemos cuánto cuesta y lo vamos a empezar a hacer de manera rápida para poder integrar todo ese equipo", expresó.

Asimismo, explicó que como el otro hospital se quedaría solo, se tendría la posibilidad de ampliar el Centro de Cancerología, generando así un buen proyecto, "porque ustedes son los expertos, porque ustedes son los que lo viven todos los días, porque ustedes son quienes padecen si hay material o no hay material, si hay equipo o no hay equipo, si hay gasolina para salir o no hay gasolina, que creo que hoy ya ni viáticos les dan, y eso lo vamos a regresar".

Villegas Villarreal hizo un compromiso en el tema de salud, y es que indicó que todo el personal tendrá certeza laboral, para lo cual buscarán la manera de hacerlo posible desde el primer día de su gestión.

En general, el candidato afirmó que se defenderá al Sector Salud y los servicios serán accesibles y de calidad para los duranguenses, además de garantizar el 100 por ciento de medicamentos en todas las unidades médicas, incluyendo vacunas, material de curación y equipo de protección para el personal.