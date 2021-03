Estefanía Veloz renuncia a la militancia de Morena; el partido le dio la espalda a las mujeres

Ciudad de México.- La activista Estefanía Veloz, anunció este lunes su renuncia a través de redes sociales a la militancia de Morena, donde señala que el partido "le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres".

Estefanía Veloz anunció su renuncia a la militancia de Morena, explica que es derivado a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero a pesar de las acusaciones de abuso y acoso sexual que hay en su contra.

"Hoy, el partido se ha puesto a favor de las estructuras políticas, sociales y culturales que tanto hemos tratado de combatir para que ninguna persona viva fuera de sus derechos ni por debajo del bienestar. Hoy, Morena le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres"

Dijo Estefanía Veloz en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Detalló que en congruencia con sus principios, decidió renunciar a Morena, porque su lealtad y primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo.

Estefanía Veloz hizo este anuncio en el marco del 8 de marzo, fecha que en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, mismo que ocurre en un contexto de reclamo de las mujeres mexicanas directo al presidente Andrés Manuel López Obrador por apoyar la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.

Tweet de Estefanía Veloz donde anuncia su renuncia de Morena / Foto: Captura

En el comunicado de Estefanía Veloz, explica que por primera vez en la historia moderna de México, las cosas parecían empezar a tener una mejor perspectiva para las y los de abajo; sin embargo, en 2021 y frente a un proceso electoral histórico en el que miles de cargos públicos se encuentran en disputa, la posibilidad de darle continuidad a la cuarta transformación de México, se encuentra en entredicho, ya que la candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso y acoso sexual por varias mujeres, contradice totalmente la lucha que le dio origen a Morena en más de un sentido.

Estefanía Veloz, agrega que "Hoy los principios de No robar, No mentir y No traicionar al pueblo se han quedado cortos en ser brújula de la organización popular que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un gobierno al servicio de la gente".

Explica en el documento Estefanía Veloz los siguientes puntos:

Porque de nada sirve no robar si eso excluye el despojar a las mujeres de su voluntad y libre decisión

Poco dice no mentir, si no hay explicaciones públicas sobre dudas razonables derivadas de denuncias hechas con nombre, apellido y dando la cara

Y nada significa no traicionar al pueblo si en ese mandato no está implícita una condena enérgica a la violencia de género y, particularmente, a uno de los crímenes más lacerantes como la violencia

Estefanía Veloz detalla que aún sin prejuzgar, no ha habido hasta hoy un indicio de que las denuncias se tomen con la seriedad que ameritan, y particularmente aquella que no ha sido anónima.

Cabe señalar que sin importar las denuncias en su contra por abuso sexual, el pasado 4 de marzo, el Instituto Electoral de Guerrero, decidió otorgar el registro a Féliz Salgado Macedonio como candidato de Morena.

Al día siguiente, mujeres militantes de Morena, se posicionaron en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y a través de redes sociales, exigieron la renuncia a la contienda electoral de Guerrero.