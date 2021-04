Estephania Valdés busca votos, consigue críticas por usar imagen y apellido de Mireles en campaña

Michoacán. - Estephania Valdés viuda del ex líder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, causó polémica en redes sociales, luego de que usará el nombre de su fallecido esposo “Estefanía Valdés, viuda de Mireles”, como parte de su campaña electoral por la diputación local en el estado en las próximas elecciones.

Otra de las críticas por las que ha sido señalada Estephania, es que la joven aparece haciendo propaganda para su candidatura, en donde se aprecia vestida con un sombrero como el que caracterizó la vestimenta del ex subdegelado del ISSSTE, José Manuel Mireles.

"Feliz de recorrer las calles de #BuenavistaTomatlan uno de los 8 municipios que conforman mi distrito, escuchar a su gente me compromete más y me da la seguridad de que éste 6 de junio vamos a ganar!! Ánimo no les voy a fallar!!", compartió en su cuenta oficial, la candidata de Morena.

Fue a inicios del mes de abril cuando Estephania anunció su participación como candidata en las próximas elecciones del 6 de junio del 2021, en donde buscará contender por la diputación local de Coalcomán, en Michoacán.

Mireles fue conocido por participar como vocero y líder de los grupos armados por civiles también conocidos como autodefensas, quienes buscaban defenderse de la violencia que generaban los grupo del crimen organizado que ingresaban a la entidad.

Además de ir preso por presunta portación de armas de uso del Ejército, sin embargo, después fue liberado casi tres años más tarde, algunos otros escándalos fueron por diversos comentarios y pronunciamientos misóginos. Así como por defender a los grupos armados durante los ataques a las fuerzas federales en la región de Tierra Caliente.

Propaganda de Estephania Valdés, quien fuera la esposa del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles

El ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, murió en el municipio de Charo, Michoacán, a causa del Covid-19; luego de varias semanas hospitalizado en el ISSSTE a causa de las complicaciones causadas por la enfermedad que arribó al país en febrero del 2020.

Ingresó al hospital el pasado 3 de noviembre y tan solo dos días más tarde, fue ingresado a terapia intensiva, después salió, pero nuevamente reingresó a la zona, mientras que cinco días después falleció, a los 62 años de edad.