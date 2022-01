"Estilo Morena", comparte Lilly Téllez CARICATURA de Roberto Palazuelos y "El Chapo" Guzmán

México.- Tras las declaraciones hechas por el actor Roberto Palazuelos sobre su admiración hacia Joaquín Guzmán Loera, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se burló del también empresario, asegurando que su postura es al "estilo Morena".

Compartiendo un cartón de @CartonCalderon publicada en Reforma, la legisladora opositora a la Cuarta Trasformación aprovechó para, además de mofarse del también aspirante a contender por Movimiento Ciudadano (MC) por la gubernatura del estado de Quintana Roo, criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la caricatura publicada en el medio anteriormente referido se observa a Roberto Palazuelos con la leyenda: "lo admiro; sí, es un delincuente, pero un señor delincuente", mientras que a su lado aparece "El Chapo Guzmán", con el texto "hablas como todo un gobernador".

Se mofa Lilly Téllez de Roberto Palazuelos por mostrar admiración hacia El Chapo Guzmán/Fuente: Twitter @LillyTellez

Leer más: "Peña, salte de ese cuerpo": Chumel Torres se burla de AMLO por error al decir "circunscripción"

Esta no es la primera vez que Lilly Téllez vincula al presidente López Obrador o al partido guinda con los grupos del crimen organizado en México. En días pasados, publicó la foto que se hizo viral donde se ve al mandatario federal acercarse a la camioneta en la que va la mamá del narcotraficante sinaloense, cuando se encontraba en una de sus giras en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Roberto Palazuelos y su admiración por El Chapo

Esta semana, Roberto Palazuelos recordó los controversiales comentarios que hizo en 2019 sobre su admiración hacia el ex líder de uno de los cárteles más poderosos de México, reafirmando los comentarios que hizo en aquella ocasión.

En una conversación en el marco del evento México Cumbre de Negocios, Business Sumit en Quintana Roo, el empresario había referido que admiraba a Guzmán Loera debido a su "mente tan brillante y haber llegado a donde llegó".

No obstante, entrevistado por un medio nacional, Palazuelos dejó en claro que no admira al narcotraficante por los crímenes que cometió, pues enfatizó que sus comentarios no hacían referencia a su persona o a lo que se dedicaba, sino a "lo admirable" que fue cuando se fugó del penal del Altiplano.

Leer más: Lorenzo Córdova señala como "preocupante" la reforma electoral de AMLO

“Yo no admiro la profesión del narcotráfico de nadie, pero mi comentario no fue en cuanto admiración a su negocio o a su persona, sino una admiración de algo que fue como un acto de Houdini, impresionante”, puntualizó.