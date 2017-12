Esto es lo primero que hará Meade al llegar a presidencia

México.- El ex secretario de Hacienda José Antonio Meade ya es el precandidato oficial del PRI a la Presidencia de la República y con ese encargo, prometió un combate frontal a la corrupción, no permitir un solo peso al margen de la ley ni dar ningún privilegio.

Se comprometió además a conducirse con la misma rectitud con la que ha formado a su familia:

“Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción. Ni un solo peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano”.

La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI entregó ayer la constancia de precandidato al ex secretario de Hacienda, quien en su calidad de simpatizante priísta, contenderá por la Presidencia de la República.

Pero antes, Meade recorrerá el país en sendas reuniones con la militancia, la cual habrá de avalar su candidatura el 18 de febrero de 2018 en una convención de delegados.

Con la fuerza de la cúpula y militancia del Revolucionario Institucional, Meade lanzó su primer discurso como precandidato, en el cual refirió que México vive un impulso reformista gracias al cambio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, al que llamó arquitecto del cambio.

Sin embargo, aseveró que si bien hay que dar continuidad y fortaleza a lo que se ha hecho bien, es necesaria la autocrítica y reconocer que hay realidades que duelen, ofenden, lastiman, vulneran y se tienen que cambiar. Para ello, subrayó, la mejor propuesta es consolidar los cambios, ampliarlos y profundizarlos, no terminar con ellos.

“Acabemos de una vez por todas con la idea de que este país se tiene que reinventar cada seis años. No hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo.

Jóvenes del PRI, este triunfo depende de su energía. pondremos oportunidades en la mesa para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños.

“Apostamos por la experiencia, no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la improvisación; en los programas, no en los caprichos; en las instituciones y en la ley, no en las profecías, las revelaciones”, dijo en lo que se interpretó como un mensaje para Andrés Manuel López Obrador, a quien no mencionó.

“No pueden sustituirse el esfuerzo, la preparación y el trabajo”, dijo.

Exclamó que los priístas creen en el hambre de servicio y no de poder, además de que están del lado de las víctimas, no de los victimarios. Es necesario, dijo anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. “El que siembra odio cosecha soledad”, advirtió.

Meade describió cómo serán la visión y los valores con los que dirigirá su camino: democracia, libertad, inclusión, justicia social, igualdad de oportunidades, responsabilidad ambiental y transparencia.

El secretario de Estado en cinco ocasiones, tanto con gobiernos del PAN como del PRI, destacó que el país está por encima de visiones pequeñas y perdedoras, por lo que las propuestas serán claras, realistas y sensatas.

Se refirió a la seguridad y justicia que requiere la nación, la cual dijo, no puede depender de dónde se nace, en dónde se vive y cuánto se gana.

Aprovechó para respaldar el trabajo que las Fuerzas Armadas han realizado para el combate a la inseguridad, las cuales están en las calles desde la administración del panista Felipe Calderón.

“Las Fuerzas Armadas nos han dado certeza, es tiempo de que les correspondamos. Mi reconocimiento a soldados, pilotos y marinos por el esfuerzo y gran sacrifico que hacen para defender al país y a nuestras familias”, puntualizó.

Meade hizo un llamado al priísmo para trabajar juntos los temas de crecimiento económico, justicia para mujeres y niñas, seguridad, combate a la pobreza, mejor educación, inclusión para personas con discapacidad, entre otros. “¿Cuento con ustedes?”, cuestionó a un PRI enardecido que vitoreo un “sí”.

Les pidió ir al encuentro con la sociedad, abrir nuevos caminos, alcanzar juntos los anhelos mexicanos y sobre todo defender el rumbo que lleva el país.

Prometió poner en el centro de su esfuerzo nacional al mexicano. “Les propongo caminar unidos, sumando juntos hasta ganar”.

José Antonio Meade, oficial pre candidato de PRI para 2018. Foto: Cortesía, PRI

Acompañado de su esposa, Juana Cuevas; su padre, Dionisio Meade, así como sus tres hijos, el precandidato simpatizante se registró a las 12:36, firmó la constancia correspondiente y a las 12:38 horas recibió su constancia de manos del presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Rubén Escajeda Jiménez.

De acuerdo con el dictamen de registro, José Antonio Meade alcanzó la condición de precandidato único para contender por la Presidencia de la República el 1 de julio de 2018:

“Por haber sido el único que promovió su registro con ajuste y cumplimiento a los preceptos constitucionales, estatutarios, reglamentarios y previstos por la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional”.

La Comisión consideró que Meade tiene reconocimiento, aceptación y competitividad, además de prestigio nacional e internacional.

Esta tarde me reuní con gobernadores del PRI, a quienes propuse alcanzar juntos los anhelos de la sociedad mexicana, porque con ella vamos a elaborar las mejores propuestas.

Reunión con gobernadores.

Más tarde, José Antonio Meade se reunió con gobernadores en funciones emanados del Revolucionario Institucional. En un mensaje colocado anoche en sus redes sociales, Meade Kuribreña informó que propuso a los mandatarios estatales “alcanzar juntos los anhelos de la sociedad mexicana, porque con ella vamos a elaborar las mejores propuestas”.