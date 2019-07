Esto es lo que diputados preguntaron a Arturo Herrera

Ciudad de México.-Diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM expresaron sus inquietudes sobre la situación económica del país, por lo que cuestionaron a Arturo Herrera Gutiérrez, propuesto para el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, respecto de qué hará para mantener el superávit primario de uno por ciento en relación al PIB y cuál será el apoyo a Pemex.

Durante la primera ronda de preguntas, los legisladores también se refirieron a los temas de conflictos de intereses y qué medidas se emprenderán para acelerar el crecimiento económico.

Herrera Gutiérrez acotó que “si somos cuidadosos con el manejo de las finanzas públicas y logramos niveles de crecimiento adecuados podemos atender las necesidades del país”.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

Señaló que dado el nivel de endeudamiento que hay, se debe tener a lo largo del sexenio, más o menos superávits primarios de todo el proceso. “A veces son un poquito más grandes, a veces un poquito más pequeños, depende del ciclo; pero sí, lo que tenemos que hacer es, primero, estabilizar el nivel de crecimiento de la deuda del PIB y, segundo, ir bajando poco a poco esos como parte de los requerimientos financieros, como parte del endeudamiento neto”.

El jueves vamos a cumplir con la obligación Constitucional que tenemos en la @Mx_Diputados para ratificar el nombramiento de @ArturoH_SHCP como Secretario se Hacienda (3) pic.twitter.com/cKYtkf8JNu — Mario Delgado (@mario_delgado) July 16, 2019

De Morena, la diputada Paola Tenorio Adame, destacó que, sin lugar a dudas, Herrera Gutiérrez contribuirá a superar el atraso y desigualdad que en materia socioeconómica inunda al país; “conmino a las y los diputados a aprobar la ratificación”. Asimismo, cuestionó: ¿piensa mantener como objetivo un superávit primario de alrededor de uno por ciento respecto al PIB? ¿cuál es la proyección para el precio de la mezcla mexicana de petróleo para 2020?

El legislador Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) dijo que los mexicanos tienen incertidumbre por la toma de decisiones de la Cuarta Transformación que está generando una evidente crisis económica, y confió en que el Secretario trabaje con autonomía, libertad y carácter para tomar decisiones. “Esperemos, por el bien del país, que en esta ocasión el que pueda convencer al presidente sea usted. El país lo necesita”.

Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) dijo que es imperativo que la Secretaría de Hacienda sea una entidad vanguardista, eficiente y altamente productiva del manejo y administración de las finanzas públicas y que participe en la construcción de un país sólido, donde cada familia logre el bienestar. Preguntó si investigarán los conflictos de interés evidenciados por su antecesor; cuáles son las medidas para una posible recesión en Estados Unidos, y de dónde saldrán los recursos para apoyar a Pemex.

. @ArturoH_SHCP seguirá impulsando la competitividad de nuestra economía; manteniendo la estabilidad fiscal y seguirá generando certidumbre para la inversión en nuestro país. (2) pic.twitter.com/A6ndsbhcR0 — Mario Delgado (@mario_delgado) July 16, 2019

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que hoy dicen que estamos llevando al país a la debacle, lo cual es falso, pues hay una apuesta clara y contundente, a través de las medidas de austeridad, racionalidad y optimización del gasto para evitar la evasión fiscal y los privilegios lastimosos hacia las grandes empresas. Consideró que se va por el camino correcto; sin embargo, dijo que estará pendiente que se cumpla a cabalidad lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, se pronunció por sentar las bases de un nuevo paradigma de crecimiento; el momento político y social que transita el país demanda ser conscientes que el cambio debe surgir del compromiso irrestricto de los servidores públicos por aceptar que existen alternativas distintas, viables en el corto, mediano y largo plazo, y hasta radicalmente opuestas a políticas de las últimas cuatro décadas.

El diputado Higinio Del Toro Pérez (MC) dijo que votará por la ratificación, dada la trayectoria académica y profesional de Herrera Gutiérrez, para que dirija la economía del país. Sin embargo, expresó su preocupación porque desde la parte económica se entiende lo que sucede, pero los planteamientos se desfasan “cuando las decisiones del Ejecutivo —como lo dijo el anterior secretario— se toman sin sustento técnico y las cosas cambian”. Eso no abona para cerrar la brecha de desigualdad.

�� #ÚltimaHora El dictamen que ratifica el nombramiento del Ejecutivo federal a favor de Arturo Herrera (@ArturoH_SHCP) como titular de @Hacienda_Mexico se turnó a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno. pic.twitter.com/XM4dbx35qN — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 17, 2019

El legislador Antonio Ortega Martínez (PRD) consideró que “se ha conformado una etapa inicial de pre-crisis por el mal manejo e incompetencia, un problema de mal diseño de la política económica que está tocando fondo y generará efectos contraproducentes. El Secretario deberá tener capacidad para decirle no al Presidente cuando sus mandatos entren en contradicción con postulados de la ciencia económica.

Por el Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, mencionó que diversos sectores y ciudadanos están preocupados por los riesgos que presionan a la economía y que han generado su desaceleración; no se están creando nuevos empleos formales; hay retraso en la aprobación de TMEC, y preocupa la situación de Petróleos Mexicanos, ante lo que cuestionó: ¿de dónde saldrán los recursos para invertir en Pemex? ¿Qué medidas tomará para acelerar el crecimiento económico?

Me parece muy afortunado el nombramiento de @ArturoH_SHCP como Secretario de Hacienda; estamos seguros de que va a continuar con la política de #Austeridad ; con la profunda reforma del gasto público que estamos llevando a cabo.(1) pic.twitter.com/NkbdIZpPWe — Mario Delgado (@mario_delgado) July 16, 2019

En sus respuestas, Arturo Herrera Gutiérrez se refirió a Pemex y dijo que es una empresa multiproducto, es decir, produce petróleo, pero también otras cosas, algunos son más rentables que otros y se tiene que enfocar fundamentalmente a los que son más rentables, “por eso no es sorprendente cuando uno ve su presupuesto, que la mayor parte de los recursos se van a producción y exploración”.

Afirmó que Petróleos Mexicanos debe ir operando al ritmo que necesita, pero contar cuando menos con una base mínima de gasolina y también en depósitos, “eso es algo que la mayoría de los países tienen para tener una especie de seguridad”.

“En un contexto en donde más de un momento se han oído amenazas de represalias comerciales con respecto a nuestro país, tener un colchoncito ahí de gasolina no va a sobrar”, dijo.

Lo cuestionable de esta designación es la falta de autonomía del funcionario federal para tomar las decisiones de política económica. Las denuncias del Doctor Carlos Urzúa, en su renuncia, no deben minimizarse pic.twitter.com/wFbvjeGWYV — Diputados PAN (@diputadospan) July 17, 2019

Resaltó que la empresa para producir más, necesita invertir más, fundamentalmente en producción y exploración, “y ahí es donde está la mayor parte del presupuesto”. Consideró que para hacerlo se necesita un tratamiento tributario distinto; es decir, “nosotros estábamos cargando más impuestos a Pemex y habíamos llegado a un punto que su carga tributaria era tan alta que ellos preferían no operar algunos campos porque pagaban más a Hacienda de lo que ellos ganaban”.

Señaló que hay una desaceleración global y es un tema que se atiende. “Con una perspectiva de largo plazo, lo que me preocupa no es la falta de crecimiento de este año, lo que me preocupa es la falta de crecimiento de los últimos 40 años”. Consideró que, eventualmente, se debe construir una política fiscal contracíclica, lo cual será un motivo de reflexión importante.

Respecto al subejercicio, negó que lo haya “y lo van a conocer cuando les entreguemos el próximo informe”. Precisó que los niveles de ejercicio están alrededor del 49 por ciento, que para la mitad del año van más o menos en línea con lo que se debería esperar. Acotó que el gasto en inversión tiene una estacionalidad muy clara. En los primeros meses se hace la formulación de los proyectos, las licitaciones y se va ejecutando más hacia el final del año. Y ese podrá ser probablemente el único rubro donde se ven unos niveles diferentes.

Durante la reunión de la Comisión de Hacienda votamos en contra de la ratificación del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez pic.twitter.com/gW4xgEo2gq — Diputados PAN (@diputadospan) July 17, 2019

Comentó que el año fiscal empieza en enero, “pero no hay nada que no nos dice que con prudencia la Secretaría de Hacienda le puede autorizar a las unidades ejecutoras que empiecen a licitar contra el presupuesto que van a tener un mínimo en octubre-noviembre, de tal forma que no pueden gastar antes, pero que esté listo y que llegando el primero de enero puedan gastar en tiempo y forma, y lo mismo se tiene que hacer con toda la reglamentación”.

Precisó que la Ley de Coordinación Fiscal es el principal instrumento tributario y fiscal entre las distintas entidades federativas; por ello, no es sencillo cambiarlo y las modificaciones tienen que discutirse dentro del marco de una reforma más amplia, “porque si no, lo que pasa es que la Ley de Coordinación Fiscal se discute cómo se reparten el pastel entre los estados y ese es un juego de suma cero”. También resaltó la importancia de que los estados tengan una ley de disciplina financiera, “pero yo estoy seguro de que es perfectible”.

Resaltó la importancia de la iniciativa de 3 de 3 para terminar el conflicto de interés que exista, que sea pública la declaración patrimonial y la declaración de impuestos; consideró que debería ser un prerrequisito y que se debe definir, metodológicamente, qué es lo que se quiere decir por conflicto de interés y cómo se hace una declaración patrimonial.

Subrayó que para mejores empleos, uno de los temas que se deben atender es la falta de habilidades que tienen los trabajadores y las que demandan las empresas y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Herrera Gutiérrez sostuvo que él tiene una experiencia laboral que no es nueva, “que no nació con el Presidente a partir de la propuesta que hace de mi nombramiento la semana pasada. Yo fui director general de Administración Financiera de la Ciudad de México, después secretario de Hacienda, tanto entonces como ahora yo logré proponer políticas fiscales sensatas, razonables, basadas en evidencia, que fueron aceptadas en su totalidad”.

Aclaró que su convicción es mantener cuadros sólidos en Hacienda y que se requieren de políticas que sean técnicamente sólidas. Enfatizó que lo que le corresponde hacer es “construir lazos con todo mundo, con ustedes, hacia afuera y hacia dentro del gobierno. Los gobiernos para operar bien tienen que operar de manera coordinada”.

Herrera Gutiérrez enfatizó que con el Ejecutivo “resulta obvio, es que tenemos coincidencias y no entiendo por qué él me hubiera ofrecido este puesto o por qué lo hubiera aceptado yo”.