Esto hará AMLO para equipar hospitales y centros de salud

México.- Al concluir la gira de trabajo de este fin de semana en hospitales del IMSS Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que la política de austeridad beneficia al pueblo, ya que eliminar gastos superfluos en el gobierno, permite destinar recursos a las necesidades de los diferentes sectores como el de la salud pública.

“La austeridad es para eso precisamente. No es para que no se puedan comprar equipos nuevos o renovar los equipos del hospital; la austeridad es quitar los excesos, todo el gasto superfluo para que de esa manera se tenga presupuesto y se puedan comprar los equipos del hospital, para eso es la austeridad”, subrayó.

En el Hospital Rural Tlacolula en Oaxaca, mencionó algunas acciones de su gobierno en las que se ha concretado la austeridad.

“Austeridad es que no haya funcionarios que ganaban 700 mil pesos mensuales; que no se le dé la pensión de cinco millones de pesos mensuales que recibían los expresidentes de México. Esa es austeridad. Que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente de la República y que el actual presidente se haya bajado a menos de la mitad el sueldo de lo que ganaba el presidente Peña, sin compensaciones”, abundó.

Dijo que esta política se traduce en justicia social, apoyos, becas o pensiones a población vulnerable.

“Austeridad es no trasladarse en aviones privados, en el avión presidencial, y recorrer el país a ras de tierra. Que ya no haya privilegios. Imagínense cuánto ahorro. Por eso tenemos presupuesto para aumentar la pensión a los adultos mayores al doble; eso ya no es austeridad, eso es justicia”, remarcó.

Afirmó que su gobierno saciará el hambre y la sed de justicia del pueblo; se comprometió a atender todos los problemas pero dando prioridad al mejoramiento del sistema de salud pública.

Informó que continuará el programa IMSS Bienestar y el sector salud tendrá un aumento presupuestal de 40 mil millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: amlo.org

Ese dinero, dijo, se invertirá en cuatro acciones básicas: medicamentos; médicos, especialistas y enfermeros en hospitales; regularización a trabajadores y mejoramiento de la infraestructura.

Esto no es de cargos, es de encargos, expresó al presentar a los servidores públicos responsables de estas labores.

El director del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, es Juan Ferrer; el coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos médicos, es Alejandro Calderón Alipi; como titular de la Coordinación Nacional Médica, estará Alejandro Svarch Pérez y Carlos Sánchez Meneses es el coordinador de Infraestructura Hospitalaria. Esto no es de cargos, es de encargos.

El presidente cumplió este día 42 visitas a hospitales rurales. En su diálogo con la comunidad del nosocomio de Tlacolula donde se atiende a 235 mil 989 beneficiarios como zona de servicios médicos, pidió a la comunidad su apoyo para lograr la Cuarta Transformación y ser vigilantes, junto con el gobierno, del presupuesto que “es dinero sagrado”.