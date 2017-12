Esto hará Mancera tras el cierre de puertas del Frente

México.- El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no se desmarcará del Frente Ciudadano por México y aunque no será el candidato, seguirá impulsando el proyecto del gobierno de coalición.

Lamentó una vez más, que para la elección del candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no se haya dado a través de competencia o de un método democrático.

“Entiendo que en la política hay pesos específicos de las diferentes fuerzas, que se coaligan. Entonces, eso lo entiendo así; hay que volcarnos por encima de las aspiraciones o pretensiones personales y vamos a impulsar para que el proyecto funcione”, afirmó el mandatorio.

Miguel Ángel Mancera reiteró que no será él quien divida al Frente; señaló que la coalición no es una sola persona, por lo que se mantendrá en interlocución con las dirigencias de los partidos para impulsar el proyecto.

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

“Dónde pueda servir a la Nación ahí estaré, hoy mi lugar es aquí en la Ciudad de México”, agregó.

¿Se arrepiente Mancera de no ir como independiente?

A su vez Mancera, aseguró no está arrepentido por dejar ir la candidatura independiente a la Presidencia de la República en 2018.

Mancera Espinosa sostuvo que canceló la vía independiente por la convicción de continuar en el Gobierno de la Ciudad de México y apoyar a la gente luego del sismo del 19 de septiembre, aún cuando recibió el apoyo de diversos actores.

"No era un momento para tomar esta vía independiente por más que teníamos mucha gente que quería apoyar.

Miguel Ángel Mancera. Foto: Cortesía gob CDMX

"Entonces, eso lo hice, no me arrepiento de haberlo hecho así porque era indispensable que yo estuviera supervisando todas estas tareas de la reconstrucción. Así que la siguiente decisión también la tomaré con toda responsabilidad y se las voy a comentar a ustedes en unos días más".

Dijo que la ciudadanía está a unas horas de conocer los acuerdos políticos entre los partidos políticos y el Frente.

"Yo le agradezco a todos los que están haciendo opiniones, quinielas, apuestas y demás, pero bueno, esto se va a saber en breve".

Miguel Ángel Mancera. Foto: Areil Ojeda /El Universal.

Reiteró que esperará las decisiones del PRD al interior del Frente

"Colocaré sobre la balanza primero la Ciudad de México y luego, lo que pueda seguir. Eso lo estaré comentando con ustedes seguramente en los próximos días, ya estamos cercanos, mi ánimo de competir está —que toda la gente no se equivoque—, yo no tengo miedo de competir, por supuesto que me interesaría mucho competir, pero no puedo ir más allá de lo que acuerden los partidos políticos".

Firmará Frente convenio de coalición en el INE. Foto: El Universal

Independientemente de lo que suceda, Mancera Espinosa seguirá apoyando el proyecto del Frente Ciudadano hasta que se consolide.

