Esto no se daba: Presume AMLO histórica reducción en percepción de corrupción

México.- En la conferencia Mañanera de este 24 de junio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presumió que la reducción en la percepción de corrupción que presenta el Gobierno Federal no se ha había visto en la historia de México ni del mundo.

Al ser cuestionado sobre los avances en materia de combate a la corrupción en el Gobierno Federal, AMLO presentó dos gráficas de Inegi donde se muestra la percepción de corrupción que tienen las personas y las empresas sobre las instituciones gubernamentales de distintas índoles.

Leer más: Condenan a gobernador mexicano a tres años de prisión en USA

Tal y como y ya había presumido en ocasiones anteriores, la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército, se encuentran en los primeros lugares, con una percepción de corrupción que va del 18.2% al 24.4%.

Tras ello, presentó una nueva gráfica sobre la "Percepción social de corrupción por actores" con una comparación entre los años 2017 y 2019, en esta aparece el Gobierno Federal, es decir, la institución que él encabeza y otras dependencias del Poder Judicial y Poder Legislativo.

Durante la presentación de esta gráfica, además de presumir que la disminución que presenta el Gobierno Federal es histórica, el presidente Andrés Manuel López Obrador también señaló como la percepción de corrupción había disminuido sobre las policías, los partidos políticos, los ministerios públicos, las cámaras de diputados y senadores, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, jueces y magistrados, institutos electorales y ejército y marina.

Cuando fue momento de presentar la percepción de corrupción en el Gobierno Federal presumió que un especialista del Inegi le dio a conocer que esa reducción era histórica, tanto en México como en el mundo.

"Gobierno Federal de 86% a 66%. Esto, nos decía un especialista del Inegi, no se daba, tenía tiempo, ni en ninguna parte del mundo, no es para presumir. No les va a gustar a nuestros adversarios", declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Leer más: Coronavirus México: casos de covid-19 del 23 de junio

Finalmente es importante señalar que la campaña política más fuerte del Gobierno que representa AMLO ha sido la de promover la lucha contra la corrupción y al parecer, ha dado frutos en la percepción ciudadana.