Esto opina Calderón tras amnistía impulsada por AMLO

México.- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa publicó en su cuenta oficial de Twitter una imagen en la que menciona la "amnistía", acción que hasta hace algunos días el candidato a la silla presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer...

En un tuit el ex mandatario panista escribió, "el candidato AMLO promete Amnistía..."

Mientras tanto el tabasqueño señaló el pasado 5 de diciembre a través de un video "olvido no, perdón si"...

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a candidato presidencial de Morena, mantiene su propuesta de dar amnistía a capos del narcotráfico para alcanzar la paz y la tranquilidad en el país.

En el tercer adelanto de su documental "Esto soy", López Obrador aseguró que, como dicen en la izquierda, "olvido no, perdón sí cuando está de por medio la paz y la tranquilidad de todos".

Apenas el domingo, el líder de Morena no descartó la posibilidad de ofrecerle amnistía a los líderes de los cárteles con tal de que se termine la violencia y así garantizar la paz en el país, lo que le ha generado críticas del gobierno, las Fuerzas Armadas y de otros partidos políticos.

Sobre ese mismo planteamiento abunda en la tercera parte de su documental. "No se puede enfrentar la violencia con la violencia", dice AMLO, quien aseguró que de ser presidente "va a haber una guardia nacional" y un mando único que estará a cargo del Ejecutivo, pues "Calderón y Peña convirtieron al país en un cementerio nacional", por lo que cambiará la estrategia de seguridad en el país.

Sin embargo, el tabasqueño afirmó que si llega la Presidencia "nunca va a dar la orden para reprimir al pueblo de México" a los militares.

Además de su propuesta de dar amnistía a los capos, el ex candidato presidencial revisará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues "no se acepta la versión oficial", "va a haber una comisión de la verdad de lo que pasó" en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

El pasado lunes, [ayer], las Fuerzas Armadas del país descalificaron el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador para otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado con miras a reducir los índices de violencia en el país.

Los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina Armada de México, almirante Vidal Soberón, advirtieron que los criminales han hecho daño al país y matado a miles de mexicanos.

“A mí me parece que no sería lo más conveniente para México. Yo creo que es algo que tendrán que analizar muy bien. Están dejando de lado a todo el mal que han hecho al país, a cuánta gente han envenenado, cuánta gente ha muerto por su culpa, cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía. Estoy en contra, más claro que eso nada”, dijo el general Cienfuegos.

El líder morenista respondió que:

"Sostengo que por la corrupción que impera, que reina en nuestro país, se desató la inseguridad y la violencia y que la estrategia a resultado fallida".

"No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede atacar le mal con el mal", aseguró.