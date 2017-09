Esto opinan los analistas sobre las reformas de Peña Nieto

Jacinto Pérez Gerardo, analista político y experto en derecho electoral, manifestó que en el documento que presenta el presidente de la República no solo se encuentra lo que ha hecho en este quinto año de gobierno, sino que trata de hacer una síntesis de lo que se ha hecho en el sexenio.

Detalló que los logros obtenidos por el mandatario que se pueden rescatar son las reformas estructurales, pero que no se valoran en el momento, ya que las personas no sienten los beneficios en lo inmediato:

«La democracia se siente en el bolsillo», aclaró.

En lo oscuro, el analista político mencionó que, al igual que en los sexenios anteriores, no se ha tenido una solución a los problemas de la delincuencia organizada:

«Eso cuenta mucho para cualquier gobierno. Si la sociedad no tiene condiciones tranquilas para trabajar, el avance será titubeante y tembloroso».

Agregó que uno de los puntos en contra que ha tenido el presidente de la República es que no se aclaren casos como el de Ayotzinapa, que ha sido el Waterloo de la administración y de la figura del presidente de la República.

El también expresidente del Consejo Estatal Electoral (hoy Instituto Electoral del Estado de Sinaloa) destacó que no se espera un cierre espectacular de la administración de Enrique Peña Nieto:

«Creo que continuarán los procesos contra exgobernadores y exfuncionarios relacionados con la corrupción, y creo que se deberá de avanzar en el Sistema Anticorrupción, pero no son cosas que serán tan espectaculares».

Jaime González Ochoa, analista en temas políticos y electorales, destacó que todas las reformas que impulsó el gobierno federal tienen mucho de positivo; no obstante, precisó, que como no se sienten los resultados en el bolsillo de las personas se piensa que no sirven.

Recordó que la reforma en telecomunicaciones ya dio resultados, en especial en eliminar el pago por llamada de larga distancia, pero que la gente no lo recuerda. Indicó que del resto de las reformas se prevén resultados a corto plazo.

PERCEPCIÓN

El Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, llegó débil y reprobado a su quinto Informe de Gobierno y sin expectativas para el cierre de su administración, coincidieron analistas políticos.

Roberto Duque manifestó que en el tema de seguridad el presidente de la República llegó reprobado a su quinto Informe de Gobierno:

«Es un gobierno que no ha dado los resultados en seguridad, tampoco en materia social: es por eso que tiene tan escasa popularidad; y tampoco en el tema del combate a la corrupción. Este es un país de enormes contrastes sociales, y en este gobierno no hemos visto que esto mejore. Queda comprobado que es un gobierno que no ha cumplido la expectativa de la ciudadanía mexicana», dijo.

El especialista en temas jurídicos y electorales dijo también que las reformas estructurales que se modificaron no en todos los casos han tenido la implementación a cabalidad. Asimismo, recalcó que un punto muy importante en el que no se ve avance en esta administración es el tema de Estado de derecho:

«En el Estado de derecho hay un déficit enorme en todo el país, y en este tema no hemos avanzado. Vemos con regularidad que desde las altas esferas del poder no se aplica la ley o incluso se infringe la ley: persiste la impunidad. Estamos muy mal en el país en términos de Estado de derecho. Hay muchas disposiciones constitucionales que son letra muerta, que no se aplican por la propia autoridad. El Estado de derecho es uno de los pilares indispensables de toda democracia desarrollada, es un tema en el que no veo avance en esta administración».

INSEGURIDAD EN CONTRA

Además, recalcó que es un sexenio que ha ido a la baja:

«Arrancó muy potente, con un alta popularidad del presidente, pero después comienza el serio desequilibrio que tiene que ver con resultados en la administración. En cuanto a resultados, el tema de seguridad es el principal problema que ha enfrentado el presidente de la República», dijo.

El analista político Roberto Zepeda expuso que los dos primeros años del presidente de la República fueron positivos, pero después llegó el declive con temas que han desencadenado un descontento social:

«Los primeros dos años de Peña Nieto fueron buenos. En varios indicadores se logró una serie de reformas estructurales que le trajeron muy buena imagen en varios ámbitos. La reforma educativa, por ejemplo, la reforma fiscal, la reforma anticorrupción, la reforma energética eran muchas reformas que se habían quedado estancadas en otros sexenios y que Peña Nieto empezó muy bien con el Pacto por México, con un pacto entre diversos partidos políticos, lo que le permitió alcanzar esas reformas en el Congreso», dijo.

Destacó que también en los primeros años Peña Nieto logró bajar los índices en homicidios dolosos. Sin embargo, de acuerdo con México Evalúa, en 2016 se registraron 23 mil 421 muertes violentas, 3 mil más que en 2015.

«De tal manera que se percibía un ambiente favorable en 2013 y 2014, que obviamente después se presentaron dos hechos: los estudiantes que desaparecieron en Ayotzinapa —que todavía no se ha resuelto— y la sospecha de que el propio presidente en su círculo más cercano haya participado en actos de corrupción, sobre todo en conflictos de intereses», comentó.

REFORMAS Y RESULTADOS

El politólogo Guillermo Garduño expresó que Peña Nieto arrastra una muy baja popularidad y con la inseguridad como principal problema; asimismo, expuso que otro punto negativo para Peña son las reformas estructurales que se aprobaron y no se han presentado resultados como se habían prometido.

En términos de violencia, los homicidios dolosos han subido, y aquellos relacionados con el crimen organizado han subido también, expuso Zepeda.

«La estrategia de seguridad de Peña Nieto deja mucho que desear porque hay más violencia, a pesar de que se han capturado capos de la droga y delincuentes. Tenemos un panorama caracterizado por la violencia y la inseguridad en casi todo el país. Ya no es seguro viajar por carretera, ya no es seguro andar en las calles. Peña Nieto queda a deber la seguridad».

Añadió:

«Lo que estamos viendo es un presidente débil con reformas que todavía no han dado resultados, que probablemente los den en el largo plazo», dijo.

ECONOMÍA

Los analistas coincidieron que un punto destacable y positivo es el énfasis que se le ha puesto al turismo, convirtiendo a México en la octava potencia turística mundial.

En el tema económico, Roberto Zepeda manifestó que el Ejecutivo federal también ha quedado a deber, ya que las finanzas públicas no son sanas y se ha recurrido a muchos préstamos, y en el ámbito internacional ya no se ve a México como un lugar seguro para invertir porque no se sabe qué va a pasar con el TLCAN; y si Estados Unidos sale del Tratado, eso sí va a afectar a Peña Nieto.

«Este año va a ser muy difícil, sobre todo por el entorno de la relación comercial que tiene México con Estados Unidos, y que la cosa no pinta bien, no se ven buenos augurios de que haya una buena negociación. Trump politizó el tema de la renegociación del TLCAN y va a querer salirse o va a querer cambiar el Tratado, no lo va a mantener como está. Eso también le va a redituar puntos negativos a Peña Nieto», dijo.

POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO

Por una parte, se observa que en lo que va de la administración la economía ha crecido en promedio 2.3 por ciento anual; además, hay un registro de una inflación bajo control; sin embargo, las actividades industriales reportan altibajos y una tendencia a la baja.

A la baja: A pesar de que hay un impulso a las actividades industriales del país, en los últimos meses la producción industrial ha registrado una tendencia a la baja.

Controlada: La inflación al consumidor alcanzó su máximo desde diciembre del 2008, de 6.44, y se estima que aumente en los siguientes meses.

Crecimiento: En lo que va del gobierno de Peña Nieto se ha registrado un crecimiento anual de 2.3 por ciento.