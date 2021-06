Estoy a favor de que se amplíe el mandato, no es una reelección: reitera AMLO apoyo a Arturo Zaldívar

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró su apoyo a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y su extensión de mandato por dos años más para ejecutar la reformar en el Poder Judicial.

AMLO reiteró que la medida de extensión de mandato, que fue agregada por la Cámara de Senadores, no es una reelección como se ha planteado, a pesar de que el plazo de Arturo Zaldívar termina en noviembre del 2021.

En este sentido, Andrés Manuel indicó que de ampliarse dos años más la presidencia del ministro Zaldívar, este no podrá realizar nuevamente la misma acción de “ampliar” su mandato nuevamente.

“Estoy a favor de que se amplíe el plazo, no es una reelección, ese debe aclararse. El ministro Zaldívar concluye su periodo en el 2024 y no puedo por ningún motivo continuar por ningún motivo como ministro, no puede reelegirse”, mencionó AMLO.

El presidente Andrés Manuel recordó que si bien, la reforma fue presentada por él mismo al Poder Legislativo, fueron los senadores en la revisión de la iniciativa, quienes decidieron ampliar el mandato de Zaldívar como medida complementaria a la reforma en el Judicial.

“Lo que se aprobó en el Senado es de que se amplíe su plazo como presidente de la Corte, que concluye ahora a finales de año y que se amplíe dos años, si no se declara anticonstitucional, el presidente de la judicatura continuaría dos año, y eso garantizaría que la reforma que se aprobó”, aseveró el mandatario.

López Obrador recordó que la reforma está enfocada en “limpiar” el Poder Judicial, al sacar de la SCJN a los ministros relacionados a la corrupción con nexos a grupos de intereses privados, con la premisa de los amparos presentados en las reformas que el Gobierno Federal a presentado.

DOF oficializa Ley Zaldívar

Este lunes 7 de junio, el Diario Oficial de la Federación (DOF, publicó la reforma para modificar el Poder Judicial en México, medida que contempla la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN por dos años más.

Sin embargo, la oposición en el legislativo aseguró que impugnarán dentro del plazo necesario para frenar la ley, la cual será determinada por la misma SCJN si procede o no una inconstitucionalidad dentro de la normativa de la nueva ley.