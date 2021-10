Estoy acostumbrado a nunca ser el favorito: Monreal por apoyo de AMLO a Sheinbaum

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, enfatizó que él esta acostumbrado a "nunca ser el favorito de quienes gobiernan" en relación a la preferencia que ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,, para que sea ella la candidata del partido Morena a la presidencia de México en 2024.

La semana pasada, el legislador morenista se destapó públicamente para las elecciones presidenciales en el proceso electoral 2023-2024, asegurando que aunque el titular del Poder Ejecutivo Federal haya demostrado tener a su candidata a sucederle, él lo convencerá de postularlo como el encargado de continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación.

En entrevista con Milenio, Ricardo Monreal aseveró que se ve muy bien que el presidente López Obrador demuestre su apoyo hacia Sheinbaum Pardo, ello pues en eventos públicos, como el de esta semana, ella ha acompañado al jefe del Estado mexicano y él le ha externado su respaldo.

No obstante, el coordinador de la bancada del partido guinda en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se mostró seguro de que será él el que se quedará con la candidatura de Morena "a la buena".

"Hoy me siento tranquilo y no quiero pelear con el presidente, no lo voy a hacer y vamos a ganar a la buena", enfatizó.

En la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador del estado de Michoacán, aseguró que su único objetivo es ser candidato a la presidencia de la república y luego, efectivamente, convertirse en el próximo máximo mandatario, aunque descartó la posibilidad de ser postulado por otro partido político.

"Si no hay oportunidad con Morena, voy a ir por Morena", sostuvo Monreal Ávila negando como, en el proceso electoral 2017-2018, vaya a postularse a la jefatura de gobierno de la CDMX, candidatura que le ganó Claudia Sheinbaum.