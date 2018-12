Estoy al 100, gozo de cabal salud: AMLO

México.- En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador respondió sobre su estado de salud, luego de que se dijera que en la inauguración de la obra del Tren Maya en Palenque, Chiapas el pasado fin de semana el primer mandatario se había sentido mal.

“Estoy muy bien, al 100, gozo de cabal salud. Me siento muy bien de salud y no me afecta levantarme temprano y vamos a seguir así”, dijo sonriente el presidente.

Destacó que la carga de trabajo a la que él mismo se ha sometido, no es una causal para mermar su estado de salud, pues desde hace tiempo está acostumbrado a madrugar y a tener actividades por varias horas. Y es que el presidente de México, recordó que su compromiso es trabajar 16 horas diarias para así poder hacer el trabajo de dos sexenios.

No habrá reelección, entonces para hacer en 6 años lo de 12, dijo el presidente.

López Obrador también aseveró que sus adversarios se encuentran pendientes, atentos y buscando información sobre su estado de salud.

“Hace unos días me mostró el General Secretario un oficio de un ciudano que pide información a la Secretaría de la Defensa sobre mi estado de salud, sobre las consultas en hospitales militares. Pues sencillamente no he estado en ningún hospital militar, se contestó la solicitud y así en otros casos”, aseguró el tabasqueño.

Andrés Manuel López Obrador | Foto: Cortesía

Dijo que que “ahí andan, buscando mi expediente”. El primer mandatario mexicano aclaró que la última vez que acudió a una consulta médica, sucedió hace seis meses en el Instituto de Cardiología.

“Estoy muy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente pero mantengo la cabeza fría. ¡Estoy bien y de buenas!”, garantizó el tabasqueño.