"Estoy aprendiendo ruso": nombran a Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia entre polémica

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, explicó que su bancada se opone "porque no creemos que la persona que ha sido propuesta reúna los requisitos para este momento tan delicado".

La ratificación del ex asesor de AMLO fue duramente criticada por la oposición, que señaló su inexperiencia para el cargo, considerando la guerra en Ucrania y el hecho de que ni siquiera formaba parte del Servicio Exterior Mexicano.

Eduardo Villegas, quien es filósofo e historiador, también dijo que todavía no tiene una postura sobre la guerra en Ucrania , ya que no ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto.

" Llevo seis meses aprendiendo ruso, tres horas diarias . La ventaja de hablar algunos idiomas a pesar de ser un idioma complicado, pero voy poco a poco, para que cuando llegue a Moscú pueda tener por lo menos conversaciones simples que me permitan ganar la buena voluntad de los funcionarios", dijo en entrevista tras su ratificación.

México.- El Senado ratificó el nombramiento de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia , pese a la polémica por la falta de experiencia del ex asistente personal de AMLO y que no habla ruso , pues apenas lo está aprendiendo.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.