"Estoy dispuesto a entregar información de inmediato"; dice Miguel Ángel Yunes tras investigación en su contra

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes afirmó que se encuentra disposición de la Fiscalía General de la República, sobre la investigación que han realizado en su contra por los presuntos delitos cometidos durante su estancia en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"Me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, insisto que estoy seguro me solicitarán información mismo a que entregaré de inmediato”, mencionó Yunes en redes sociales.

Explicó que la investigación girada en su contra surgió de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre su gestión en el órgano publico antes mencionado y agradeció la manera en la que la FGR dio a conocer el procedimiento.

"Aprecio la forma respetuosa de la Ley y la sobriedad con la que la FGR ha informado del procedimiento iniciado en mi contra. Contrasta con la estrategia cobarde y calumniosa que han utilizado otros órganos del Estado, los que a base de filtraciones burdas agreden a quienes consideran adversarios", mencionó Yunes.

Mencionó que se siente profundamente orgulloso por lo que se logró durante su gestión en el ISSSTE, pues afirmó que "contribuyó a mejorar las condiciones financieras del instituto y a dar también un alivio a las finanzas públicas nacionales".

Mencionó que por mucho tiempo no fue requerido por ninguna autoridad por la administración realiza como director del ISSSTE, sin embargó lamentó que "11 años después en pleno proceso electoral, se inicie una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la UIF, institución que sacó del bote de basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pilotos y respecto a las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente al no ejercer acción penal, por la simple razón de que no ha delito que perseguir".