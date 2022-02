Estoy esperando: Sostiene AMLO reto a Loret de Mola; qué diga cuánta gana y quién le paga

México.- AMLO dijo que seguirá esperando que Carlos Loret de Mola revele cuánta gana y quién le paga, pues a un día de lanzar el reto, el periodista no ha respondido al presidente mexicano.

En la conferencia Mañanera del 10 de febrero del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los presentes sí Loret de Mola ya había revelado cuánto ganaba y quién le pagaba.

Tanto periodistas como el staff, respondieron que no lo había hecho y en efecto, la respuesta del periodista fue aseverar que el reto de AMLO son patadas de ahogado.

“¿Ya informó Loret de Mola cuánto gana y quién le paga? ¿No ha dicho nada? Bueno, vamos a seguir esperando”, declaró AMLO de forma muy breve en la conferencia Mañanera.

Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola tuiteó el 10 de febrero del 2022, que el presidente López Obrador quería saber cuanto gana él, para así no responder cuánto dinero recibe José Ramón, hijo mayor de AMLO, por no trabajar.

“El presidente López Obrador pregunta cuánto dinero recibo por mi trabajo para no tener que responder cuánto dinero recibe su hijo por no trabajar”, publicó en su cuenta oficial de Twitter Loret de Mola, minutos antes de que AMLO cuestionara en la Mañanera si este había respondido o no.

En ese sentido, luego de que AMLO lanzó el reto del pasado 09 de febrero, Loret de Mola contestó que el nuevo video donde aparecía con Brozo, publicado en el canal de YouTube Latinus (el cuál está involucrado con un paraíso fiscal, así como Loret) estaban las respuestas.

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado desde hace años a Carlos Loret de Mola de ser un periodista corrupto y opositor al servicio del bloque conservador de México.

Luego de que hace dos semanas el periodista Loret de Mola evidenciara una lujosa casa en Houston donde supuestamente vivía José Ramón, hijo de AMLO, el presidente ha continuado los dimes y diretes contra el periodista.