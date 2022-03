Estoy esperando que Loret de Mola y Carmen Aristegui pidan disculpas por “casa gris”: AMLO

Ciudad de México.- AMLO indicó en sigue esperando a que los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, pidan disculpas tras dar a conocer el caso de la “casa gris”, el cual expuso la vida de lujos de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, en Houston, Texas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema sobre el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola, involucrando a José Ramón López a lujosas casas, sobre todo una que fue rentada al hijo del presidente y que está relacionada con una empresa petrolera de la familia de su esposa, Carolyn Adams.

Frente al Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, AMLO ironizó sobre haberle dado una orden al dirigente para entregar contratos a Baker Hughes, empresa relacionada a la familia de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López, y dueña de la “casa gris” de Houston, donde el matrimonio vivió durante una temporada.

En este sentido, y volviendo a desmentir los datos presentados por los periodistas, el presidente Andrés Manuel dijo estar esperando a que los comunicadores se disculparan por “calumniar” a su hijo, con la intención de dañar a su gobierno.

“Estoy esperando todavía que este periodista (Loret de Mola), tan profesional, con tanta ética, ofrezca disculpas y estoy esperando que Carmen Aristegui haga lo propio, a ver si son capaces de rectificar y no caiga en la autocomplacencia”, puntualizó el jefe del Ejecutivo.

En repetidas ocasiones, el primer mandatario mexicano ha negado alguna relación entre la empresa petrolera y su hijo José Ramón, sin embargo, AMLO reconoció que Baker Hughes podría tener contratos con Petróleos Mexicanos.

"Que la empresa, donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa, tiene contratos en Dos Bocas, donde se está haciendo la refinería. Pues puede ser porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex", mencionó el pasado 4 de marzo.

En este sentido, acusó al diario Reforma de ser un "pasquín del conservadurismo" y "panfleto" por publicar la información de los contratos de Dos Bocas, que se prevé que se inaugure este año.

"Suponen que yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito no me he aprendido el nombre de la empresa, no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa. (Suponen que) por esos contratos, le rentaron la casa a José Ramón, pero así de obvio y mal intencionado, de perverso", manifestó.