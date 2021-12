¡Estoy muy contento! Desconoce AMLO cuántos mexicanos fueron a su Tercer Informe de Gobierno en el Zócalo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo desconocer cuántas personas asistieron al evento masivo por su Tercer Informe de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, pero agradeció la gran asistencia con que contó.

Cuestionado sobre el Tercer Informe de Gobierno de la 4T al comenzar la Mañanera de este jueves 2 de diciembre de 2021, AMLO aseguró que "fueron muchos" asistentes, aunque desconoce la cifra aproximada.

El mandatario se dijo conmovido porque desde las 8:30 de la mañana comenzó a llegar el público, cuando el evento estaba programado para las 5 de la tarde.

"Yo no tengo un informe sobre cuántos se estima que asistieron, fueron muchos, yo estoy muy contento por la participación de la gente, me conmueve que desde muy temprano, como ayer no hubo reunión de gabinete ni mañanera, estuve trabajando en mi oficina y desde las 8:30 de la mañana, el acto fue a las 5, empezaron a llegar y a sentarse para guardar su lugar, ciudadanos, desde las 8, 9 de la mañana, porque me asomé y vi que ya estaban sentados", dijo.

AMLO añadió que solicitó al gobierno de la CDMX la instalación de baños y agua para comodidad de los asistentes, a quienes calificó como muy solidarios y cariñosos, por lo que aseguró sentirse satisfecho con el resultado de su Tercer Informe de Gobierno.

AMLO se dijo muy contento con la asistencia que tuvo su Tercer Informe de Gobierno en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

"Le pedimos al gobierno de la Ciudad que instalara baños, agua y la gente muy solidaria muy cariñosa y aplica que amor con amor se paga, entonces estoy muy satisfecho, muy contento, eso es lo que puedo comentar", expresó.

El Zócalo capitalino lució abarrotado ayer 1 de diciembre por el Tercer Informe de Gobierno de AMLO. Las autoridades de la CDMX estimaron que alrededor de 250 mil personas asistieron al evento masivo, donde presenciaron diversos espectáculos artísticos previo al arribo del presidente.

El discurso del mandatario se prolongó durante casi una hora en torno a diversos temas, como la economía, que abarcó desde los apoyos económicos, pensiones, programas sociales hasta la reactivación económica pronosticada tras el peor momento de la pandemia.

AMLO también habló sobre las obras insignia de su administración, como la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, que en sus palabras contribuirán a que el país mejore año con año.