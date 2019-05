Estrada Ferreiro se burla de video donde presuntamente lo ataca un gato

Culiacán.-El video que circula en redes sociales donde distintos medios de comunicación han hecho alusión que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro es atacado por un gato, ha sido desmentido por el mismo, señalando que no es su persona y que al parecer es un vídeo viejo que ha circulado desde hace tiempo en la red social de Facebook.

Al cuestionar al edil sobre si esto le causó alguna molestia al hacerse una burla sobre su persona, él dijo no ser así y que lo toma de buen humor; asímismo, señaló que ésta publicación no es un ataque o difamación que se está realizando y dijo que: “No me molesta, mientras sean tonteras, no es en mala fe”, dijo Estrada Ferreiro.

Entre risas y broma el alcalde señaló que la culpa la tuvo el gato y que se vacunó para no ser contagiado contra la rabia.

Asímismo dijo sentirse bien de salud después este supuesto ataque.

Al ser una noticia falsa se hizo un exhortó a la población a que eviten compartir contenido, donde puedan ser dañada la imagen de una persona o supuestas muertes de personalidades públicas en redes sociales o cualquier vía de comunicación, ya que esto afecta tanto en lo emocional y la integridad física de quienes están involucrados.