Estrategia ha fracasado, hay más violencia: Meade

Que Joaquín Guzmán Loera pase el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos no impactará mayormente al interior del Cártel de Sinaloa, pero tampoco reducirá el flujo de drogas hacia los Estados Unidos ni el clima de violencia en México, y así lo adelanta el Dr. Everard Meade, investigador de la Universidad de San Diego.

El también académico recordó que el capo sinaloense ha estado fuera de la escena por casi tres años, y los ajustes al interior del crimen organizado se han cimentado y ya existe nuevo liderazgo. Y aunque no descarta que el capo aún tenga lazos o vínculos con los que mantengan influencia financiera, duda de que ocurra lo mismo en cuanto a operaciones de la organización.

La estrategia es un fracaso

Especialista en construcción de paz, Meade hace énfasis en que ni el juicio ni la sentencia en contra de Guzmán Loera ha logrado disminuir el narcotráfico ni la violencia: «A nivel nacional, en México hay más violencia después del arresto y la condena, y eso es deprimente. En mi vida profesional paso mucho tiempo con las víctimas, con activistas, con representantes y familiares de las víctimas, y para ellos no ha cambiado absolutamente nada», señaló.

Añadió que «este arresto y toda la estrategia detrás; es decir, de cortar las cabezas a capos de grandes organizaciones delictivas, no ha funcionado, en el sentido de parar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos ni en disminuir la violencia. En estos dos sentidos ha sido un gran fracaso», subrayó.

El mal sabor de boca

El especialista en reconstrucción de paz admitió que el que ninguna autoridad o exfuncionarios relacionados con el Cártel de Sinaloa durante el juicio sea investigada le deja un mal sabor de boca: «Es difícil, y admito las complicaciones, porque la mayoría de los testigos en ese juicio también son criminales y hay un problema de credibilidad. Cuando ellos dicen algo, que pagaron tantos millones a un oficial, viene de la boca de un miembro del crimen organizado que ha mentido, cometido crímenes y corrupciones durante toda su vida, y hay problemas de criminalidad».

Cuestionó qué pasará ahora con toda esa evidencia presentada durante el «juicio del siglo», pues admite que hay una gran frustración entre las víctimas, toda vez que la condena al Chapo fue por tráfico de drogas ilícitas, pero no por las grandes matanzas, los «levantones», los secuestros, todo lo que tienen que ver con la oleada de violencia que México ha sufrido en los últimos quince años, indicó el académico quien ha desarrollado diversas investigaciones en Sinaloa.

Dijo ver señales de cambio, señales positivas, pero no en el sentido de justicia para esas víctimas.

¿Persistirá su influencia?

Sobre si Guzmán Loera seguirá teniendo influencia dentro del Cártel de Sinaloa aun preso en Estados Unidos, el investigador admite que hay muchas historias sobre esto, y eso lo hace muy interesante, por tratarse de la leyenda del jefe de jefes detrás de las rejas, pero recordó que en las penitenciarías federales estadounidenses lo tendrán aislado la mayor parte del tiempo y no habrá oportunidad para ello: «A mi parecer, han cambiado tanto las operaciones de su organización, del Cártel de Sinaloa, que es muy improbable. No diría que no tiene influencia, probablemente por medio de su familia y otras conexiones, pero creo que en las operaciones cotidianas y en las grandes decisiones estratégicas probablemente no influya mucho».

Añadió que, desde hace una década, parte del diseño de la organización fue tan fuerte que durará décadas, con inversiones con la idea de inventar relaciones generacionales en la sierra en particular, pero también en las redes de corrupción política.

Meade se refirió a la intención de la defensa de Guzmán Loera, que sin éxito pidió la reposición del juicio, incluso tras la sentencia este miércoles aseguró que el sinaloense no tuvo un juicio justo, y recordó que la postura del juez Bryan Cogan nunca dejó ver un sendero para que el fallo pudiera ser revertido, mucho menos la condena: «La parte de los procesos es más importante en Estados Unidos que en México. En México, el resultado es más importante. Pero aun con este empuje, yo diría que realmente no existió la evidencia para la reposición del juicio».

Meade cree que el olvido es el destino de Guzmán, no en el sentido de la leyenda y su impacto, pero sí en la vida cotidiana, pues ha desaparecido de la escena.

Datos

Primera fuga.- En junio de 1993, el Chapo es detenido en Guatemala y enviado a prisión. Pero en 2001 se fuga del penal de Puente Grande, Jalisco.

Segunda fuga.- En febrero del 2014 es reaprehendido en Mazatlán y recluido en el penal del Altiplano, de donde se fuga por un túnel el 11 de julio del 2015.

Recaptura final.- El 8 de enero del 2016, Guzmán es detenido en Los Mochis; un año después (19 de enero del 2017), México lo entrega a las autoridades estadounidenses.