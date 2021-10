Estrategias de seguridad de Felipe Calderón y AMLO: combate al narcotráfico vs abrazos, no balazos

México.-Con un sexenio de por medio, las estrategias de seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Andrés Manuel López Obrador comúnmente suelen ponerse frente a frente ante la aparente discrepancia que supone, por un lado, la guerra contra el narcotráfico del panista y, por el otro lado, el reconocido lema de "abrazos, no balazos" del morenista.

Durante muchos años se ha criticado fuertemente la estrategia implementada por Calderón Hinojosa al considerar que, si bien tuvo una buen intención al intentar desarticular a los grupos de la delincuencia organiza, la misma terminó por fracasar rotundamente, lo cual quedó comprobado con el incremento exponencial de homicidios.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el sexenio del ex panista se tuvo una tasa promedio anual de 18 privaciones de la vida por cada 100 mil habitantes, siendo el año más violento de su mandato el 2011, cuando se registraron 24 homicidios por cada 100 mil personas como tasa promedio anual.

Las cifras del organismo indican que, entre 2007 y 2012 se presentaron 122 mil 448 homicidios en toda la república mexicana.

Cabe mencionar que, durante la lucha contra el narco emprendida por Felipe Calderón, los estados que más concentraron los hechos delictivos fueron, en primer lugar, Chihuahua, seguido de Sonora, Durango y Oaxaca.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el principio de su administración se ha propuesto a atacar las causas que dan pie a que los jóvenes se unan a los grupos del narcotráfico, es por ello que ha implementado programas sociales dirigidos a este grupo de edad.

“Para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes, que no puedan enganchar a los jóvenes. Que no se fomente el sicariato, es decir, que jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humano, a otra persona”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal el año pasado al reafirmar que su estrategia de "abrazos y no balazos" continuará.

No obstante, mucho se ha criticado la alza de homicidios y otros delitos relacionados a los grupos delincuenciales que se ha presentado en los últimos tres años, desde que López Obrador asumió el cargo de presidente de la república.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 a octubre del presente año, suman más de 100 mil 300 homicidios en todo el país, de los cuales 99 mil 569 corresponden a homicidios dolosos y más de 2 mil 800 a feminicidios.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que, la mitad de los más de 25 mil homicidios registrados en lo que va de 2021, los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco concentran dicho delito.