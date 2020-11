Estudiantes de la UNAM denuncian a López-Gatell por gestión irresponsable de Covid-19

Ciudad de México.- Una nueva denuncia se suma en contra del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios de la Universidad Autónoma de México (UNAM), lo acusó de una gestión "irresponsable" ante el manejo de la pandemia de Covid-19 en México.

La Unión Nacional de Estudiantes Universitarios que agrupa a los alumnos de varias facultades de la UNAM, principalmente de la facultad de Derecho, quienes mostraron su inconformidad con el trabajo realizado por el funcionario integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a información de Proceso, se señala que López-Gatell ha actuado de manera "cínica" e "irresponsable" durante los meses que México ha enfrentado la pandemia de Covid-19, que ha tenido un saldo negativo con miles de muertos, mismos que ha sido confirmados por la Secretaría de Salud, en las estadísticas oficiales.

En la demanda se indica lo siguiente: “Los jóvenes mexicanos de la Unión no sólo solicitamos, sino que exigimos, que se aplique la ley, dejando claro que no pertenecemos a ningún partido político que no sea esta, partiendo de la base de la conciencia de los jóvenes mexicanos”.