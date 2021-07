¡Estuvimos conviviendo! AMLO revela que su hijo Jesús Ernesto se contagió de Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló durante La Mañanera que su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, se contagió de Covid-19 y ambos convivieron sin conocer su situación de salud.

AMLO reveló que recientemente su hijo menor, Jesús Ernesto, dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2, indicando que no sufrió síntomas graves por tratarse un adolescente, recordando que a este sector de la población el virus no afecta tan fuerte.

El menor de sus hijos, convivió tanto con Andrés Manuel, como con su madre, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, sin embargo el mandatario reiteró que tanto él como su esposa está vacunados contra la Covid-19 por lo que no se contagiaron a pesar del contagio de hijo de ambos.

“Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”. reveló el mandatario.

Andrés Manuel hizo esta revelación para demostrar que la vacunación contra la Covid-19 funciona para no contagiarse de la enfermedad respiratoria, ni desarrollar un caso grave de la misma.

“Esa es una prueba, no le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero que todo sea para ayudar a quitar miedo, temores y que ayude también a quitar todos esos obstáculos porque se trata de vacunas que todas han demostrado su efectividad”, dijo en La Mañanera.

El mandatario invitó a la población a perder el miedo y acudir a vacunarse contra el coronavirus, pues todas las vacunas que México ha adquirido en el extranjero son efectivas para proteger del virus que ha quitado la vida a casi 240 mil mexicanos desde que inició la pandemia en el país.

AMLO ya está vacunado

El pasado 15 de junio, el presidente Andrés Manuel completó su esquema de vacunación Covid-19, al aplicarse la segunda dosis de la fármaco de AstraZeneca en una trasmisión en vivo de su conferencia matutina.

El 20 de abril, el mandatario recibió la primera dosis, a pesar de haber anticipado que no se vacunaría, sin embargo cambió de opinión y se aplicó la dosis pese a haberse contagiado de la enfermedad respiratoria el pasado mes de febrero.

AMLO fue vacunado durante la brigada de personas mayores de 60 años, y respetando el turno de acuerdo a la distribución de las vacunas en la Ciudad de México y su domicilio en Palacio Nacional, ubicado en la delegación Cuauhtémoc.

Asimismo, Beatriz Gutiérrez Müller recibió la vacuna el pasado 12 de mayo. A diferencia de su esposo, Beatriz fue inoculada con la marca Pfizer, dentro de la vacunación a personas de 50 a 59 años en la CDMX.