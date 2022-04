Eugenio Derbez y demás artistas se negaron: AMLO explica por qué canceló diálogo sobre Tren Maya

México.- El presidente AMLO aseguró que el diálogo sobre el Tren Maya fue cancelado porque Eugenio Derbez y otros artistas se negaron a asistir, ya que en su lugar querían que recibiera en Palacio Nacional a ambientalistas "reales y supuestos".

En La Mañanera de este lunes 25 de abril, Andrés Manuel López Obrador explicó que fueron los artistas que participaron en la campaña Sélvame del Tren quienes "rechazaron el diálogo" sobre el Tramo 5 del Tren Maya en Palacio Nacional, pues querían que AMLO recibiera a ambientalistas para hablar sobre el tema.

Sin embargo, el mandatario no aceptó las condiciones de Eugenio Derbez y el resto de artistas, pues ante las "dudas" sobre la actuación de los ambientalistas que acudirían al diálogo, a quienes ha llegado a tildar de "pseudoambientalistas", decidió que el encuentro no se llevara a cabo para que no "usen" a su gobierno.

Leer más: Rechazo al diálogo de AMLO solo evidencia que no tienen estudios de impacto ambiental para Tren Maya

"Acerca del diálogo, pues resultó que los que salieron en televisión, en los medios, rechazaron el dialogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros, y querían que recibiéramos a ambientalistas, reales y supuestos, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor, para que no nos usen", explicó AMLO respecto al diálogo sobre el Tren Maya.

En lugar de reunirse personalmente con los ambientalistas, AMLO consideró que es mejor que dialoguen con la Secretaría de Medio Ambiente y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, el encargado de las obras del Tren Maya.

Así mismo, el presidente López Obrador pidió que las dependencias involucradas en el Tren Maya "dialoguen con las comunidades", ya que en algunos tramos del proyecto no hay derecho de vía y se están impulsando acuerdos y consultas para abrir paso a la ruta del tren.

"Porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades", explicó.

Leer más: Exhibe AMLO departamento de Loret de Mola en Polanco con valor de más de 122 mdp

Aclaró que los amparos promovidos contra el Tren Maya no son de los propietarios de los terrenos, sino de las comunidades que se oponen a la construcción de la obra, por lo que exhortó a que "vayan a dialogar con los campesinos".

A sí mismo, AMLO insistió en que las obras del Tren Maya no afectarán a los cenotes ni ríos submarinos, sin embargo, reprochó que sí ha habido obras que han causado daños al medio ambiente, y en esos casos "los pseudoambientalistas y pseudoactivistas no protestan".