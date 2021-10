Evelyn Salgado abordará con AMLO la eliminación de la venta de niñas en Guerrero

Guerrero.- Aprovechando la visita que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, le planteará el tema de la venta de niñas en algunas regiones de la entidad buscando eliminar por completo dicha práctica.

El día de ayer, jueves 21 de octubre, la mandataria estatal dio a conocer que, durante su administración, buscará la erradicación por completo de la venta de niñas para matrimonios forzados.

A su arribo al municipio de Metlatónoc, lugar en el que dará comienzo una gira de tres días con el titular del Poder Ejecutivo Federal, Salgado Pineda reveló que hablará del tema con el presidente López Obrador.

Leer más: Hackean WhatsApp de Evelyn Salgado con fines de extorsión a una semana de convertirse en gobernadora de Guerrero

"No le he comentado, en esta ocasión voy a aprovechar para comentarle, yo creo que es algo que tenemos que tocar, es un tema que no tiene por qué quererse tapar", sostuvo la morenista en relación a la venta de niñas por "usos y costumbres" de algunas comunidades guerrerenses.

En este sentido, la titular del Ejecutivo estatal en Guerrero adelantó que invitará a organizaciones internacionales a la región conocida como la Montaña, conocida por la venta de niñas, con el objetivo de dejar atrás esta práctica.

"Yo me comprometí a que vamos a tener una siguiente reunión con la secretaría de la mujer, con organizaciones incluso a nivel nacional e internacional, las vamos a invitar a que visiten la montaña, y pues tenemos que hacerlo así, en diálogo, en unidad y perfecta coordinación con las diferentes autoridades", señaló.

Evelyn Salgado precisó que para poder lograr su cometido tendrán que coordinarse, mediante el diálogo, los diferentes niveles de gobierno.

Cabe mencionar que esta misma semana, los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión discutieron la prohibición definitiva de los matrimonios infantiles, manifestando su completo rechazo hacia estos, a pesar de que se trate de los usos y costumbres de algunas comunidades de la república mexicana.

Leer más: ¡Se lo dije! Reclama Lilly Téllez a AMLO por comprar vacunas covid sin autorización de la OMS

Incluso, la bancada de Morena, dio a conocer que presentará una iniciativa de ley a fin de prohibir la venta de niñas, pues enfatizó que de ningún modo pueden ser las mujeres como mercancía.