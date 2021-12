Evelyn Salgado propone a operador y abogado de Félix Salgado Macedonio para fiscal de Guerrero

Guerrero.- La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, envió al Congreso estatal la terna para elegir al nuevo fiscal de Guerrero, entre quienes figuran un operador de su padre, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, y el abogado que lo defendió de una denuncia por abuso sexual.

Dos semanas después de negar que presentaría terna para elegir al próximo titular de la Fiscalía de Guerrero, Evelyn Salgado envió su propuesta el 13 de noviembre de 2021, confirmando los rumores de que el sucesor sería alguien cercano a Salgado Macedonio.

Entre los tres personajes propuestos por la morenista se encuentran dos personas cercanas a su padre: José Luis Gallegos Peralta, el abogado que defendió al senador cuando fue denunciado por abuso sexual por parte de una de sus colaboradoras a finales de 2020, y cuya investigación se mantiene estancada.

La segunda propuesta de la gobernadora de Guerrero es Anacleta López Vega, quien fue secretaria general del Ayuntamiento de Chilpancingo en la administración de Antonio Gaspar Beltrán.

El tercero en la lista es Luwdig Marcial Reynoso Nuñez, subsecretario de Desarrollo Políticos y Social en el actual gobierno de la morenista, que además es uno de los principales operadores políticos de Félix Salgado Macedonio y fue su secretario general cuando fue alcalde de Acapulco.

Tanto Gallegos Peralta como Reynoso Nuñez son allegados al senador de Morena y padre de la gobernadora estatal, y resultaron escogidos en una lista de 44 aspirantes para dirigir la Fiscalía de Guerrero tras la renuncia de Jorge Zuriel.

Aunque le faltaban dos años en el cargo, Zuriel de los Santos Barrila presentó su renuncia como fiscal de Guerrero a principios de noviembre, tras la difusión de fotos y un video donde aparece reunido con el presunto líder de un grupo criminal.

Evelyn Salgado había asegurado en múltiples ocasiones que no impondría al nuevo fiscal de Guerrero e incluso se había negado a enviar la terna al Congreso local, en un contexto en que organizaciones sociales exigieron que el elegido no fuera alguien subordinado a la morenista y tuviera empatía con las víctimas.

"No voy a tener ningún tipo de injerencia. Los que hayan tomado la decisión de registrarse, adelante, pero eso no quiere decir que vaya una persona de mi parte, yo no tengo ningún recomendado, ninguna recomendada", aseguró la gobernadora semanas atrás.