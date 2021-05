Evelyn Salgado rechaza invitación a debate entre candidatos a la gubernatura de Guerrero

Chilpancingo de los Bravo.- La abanderada de Morena a la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado, notificó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCGro) que no participará en el segundo debate entre los candidatos al puesto de elección popular, que se realizara el 19 de mayo.

Me reservo el derecho a acudir”, dijo la hija de Félix Salgado Macedonio.

“La Torita”, como también se le conoce, opinó que “…el debate de ideas y propuestas es con la población y los aspirantes, ya que por el pueblo somos y al pueblo nos debemos, por lo que, respetuosamente me reservo el derecho de asistir a dicho debate”.

Por el contrario, Félix Salgado Macedonio anunció que él asistiría a todos los debates que convocara el IEPCGro cuando tenía la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, el partido tuvo que sustituirlo con su hija, después de que el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción impuesta por el INE.

Como nueva candidata de Morena, Evelyn Salgado realizó giras de trabajo en municipios de centro y Montana baja de Guerrero. En estos eventos afirmó que se deslindaría de su padre, Félix Salgado Macedonio, y no permitirá que él gobierne a través de ella, como afirman sus opositores.

El dirigente del PRI en Guerrero, Héctor Apreza Patrón, cuestionó a Evelyn Salgado y a los candidatos que se niegan a participar en el ejercicio democrático al insinuar que no tienen propuestas.

“Las candidatas y los candidatos ven en los debates una gran oportunidad de confrontar sus propuestas, pero a la ciudadanía les permite comparar entre una y otra propuesta”, dijo Apreza Patrón.

"Quien no asiste a un debate, es porque no tiene propuestas, porque no tiene claridad en sus alternativas de solución, pues le niega a la sociedad la oportunidad de escucharlas”, añadió.