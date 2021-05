"Evelyn es mejor que yo"; dice Salgado Macedonio sobre su hija tras ganar candidatura en Guerrero

Guerrero.- Este sábado la hija del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, arrasó con las encuestas realizadas por Morena en Guerrero para elegir a su abanderado a la gubernatura, tras ello el senador aseguró que no será una sombra para su hija, pues aseguró que es mejor que él.

"No está el papá ahí. Mal haría yo en estar como sombra de ella. No, nunca se equivocan, Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente. Ella ha sido funcionaria, en la Secretaría de la Mujer en Acapulco y salió muy bien", mencionó el Salgado Macedonio.

Del mismo modo, el senador negó que haya existido favoritismo en las encuestas telefónicas que fueron realizadas por parte de la Comisión Nacional de Encuestas y dos más por empresas privadas.

"No hay favoritismo, no hay preferencia. Ustedes han elegido, no al papá, no a Félix, no el padre, el pueblo, y vean con quién compito, con señoras, mujeronas, luchonas, emblemáticas de la dignidad de la mujer", agregó.

Del mismo modo, recordó que se iba a apoyar a quien fuera el ganador de las encuestas, esto luego de que algunos líderes se manifestaran en contra por el veredicto del del Comité Nacional de Elecciones de Morena.

"A quien quedara la íbamos a respaldar, esto es ser demócrata, eso es la democracia. Muchos aún no lo entienden y les vamos a ir enseñando qué cosa es la democracia. No es una candidatura. Si no quedamos, no pasad anda, quedará quien tenga que quedar. Nadie es indispensable, todos somos sustituibles", afirmó Salgado.

En canto a la campaña para su hija, el senador pidió a sus simpatizantes a no adelantarse a hacer propaganda con el nombre de Evelyn, pues esto, mencionó se llevará a cabo una vez el órgano electoral oficialice el registro como candidata.

Asimismo continúo con los ataques a los consejeros del INE al tacharlos de "mañosos y rateros; "Ya vieron como están de sensibles y alérgicos los bandidos, con honrosas excepciones del INE y del Trife, que son unos verdaderos maños, rateros que nos robaron la candidatura a Guerrero".